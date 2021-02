Para que las multas que se impongan a las instituciones financieras cuando estas cometan prácticas anticompetitivas sean más altas, deben hacerse ajustes a la ley, consideró Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

La funcionaria sostuvo una reunión virtual este viernes con la Comisión de Hacienda del Senado de la República, para ofrecer detalles sobre la sanción que recientemente la Cofece impuso a siete bancos por manipulación del mercado de deuda gubernamental en años previos. La multa fue de 35 millones de pesos en total, lo cual algunos legisladores calificaron de “irrisoria”.

“Yo no creo que sean irrisorias; creo que son las multas que corresponden conforme a derecho. Si no nos gusta ese tamaño de multas, lo que hay que hacer es modificar el sistema para que las multas sean más altas”, expresó.

Agregó: “A mí en lo personal sí me gustaría que las multas pudieran ser más altas ¿por qué?, porque así nuestro trabajo es más efectivo y las actividades de la comisión disuaden las conductas señaladas”.

Alejandra Palacios explicó que la multa a los bancos se basó en el principio de proporcionalidad, pero que las multiplicaciones del daño causado hoy tienen que hacerse de abajo hacia arriba, y no partir del máximo.

De hecho comentó que en el pasado la Cofece ha multado estimando que la multa debe ser el daño por tres, cuatro o hasta cinco veces, pero que en varias ocasiones, utilizando este principio de proporcionalidad, el Poder Judicial ha dicho que es desproporcionado y debe volver a analizarse, y fijar nuevamente la sanción.

“El Poder Judicial lo que nos ha dicho es que uno no fija la multa en el máximo, sino que tiene que empezar por el mínimo que es el daño y luego multiplicarlo y no te puedes pasar de más. Entonces el Poder Judicial nos ha constreñido bastante en los montos de las multas que podemos imponer, porque por temas de proporcionalidad no nos han dejado, por ejemplo, sancionar el daño por cuatro; incluso nos han llamado la atención cuando hemos sancionado el daño por dos”, mencionó.

Acceder a información protegida por el secreto bancario

En este sentido, la comisionada presidenta de la Cofece hizo énfasis en que, para poder ejercer sus facultades y sancionar con más fuerza y que las multas no sean “irrisorias”, propuso al Senado que puedan imponerse multas más altas respecto al daño causado, y con ello el trabajo de la comisión sea realmente disuasorio.

“Hoy como está la norma, como están los criterios del Poder Judicial, las multas se imponen del daño hacia arriba, no de los máximos hacia abajo, y el Poder Judicial nos ha dicho en reiteradas ocasiones que no podemos multar más de dos, tres, cuatro o cinco veces del daño”, enfatizó.

De igual forma, propuso que se pueda incluir a la Cofece a las autoridades que hoy pueden solicitar información protegida por el secreto bancario. “Hay 10 instituciones que pueden tener acceso a esa información, la Cofece no es parte de esto”.

No obstante, destacó que en el 70% de los casos que se van a impugnaciones, el Poder Judicial le da la razón a la Cofece.

Alejandra Palacios precisó que su propuesta no es hacer una reforma extensiva que implique rehacer a la comisión, sino solo ajustes a ciertos temas de la ley o de otras leyes, para darle mayores facultades.

“De hecho de la reforma que he estado hablando para este caso en particular de los bonos, es una reforma a la Ley de Instituciones Financieras, en donde a la Cofece se le dé la posibilidad de tener acceso a información que hoy está protegida por el secreto bancario”, puntualizó.

Senado le toma la palabra

Al respecto, el senador Alejandro Armenta le tomó la palabra a la presidenta de la Cofece y planteó trabajar de manera conjunta para que las multas que imponga en caso de prácticas anticompetitivas en el sector financiero puedan ser más altas; así como para que esta comisión tenga acceso a información que hoy resguarda el secreto bancario.