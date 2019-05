La Comisión Europea (CE) multó hoy por 1,070 millones de euros (unos 1,198 millones de dólares) a los bancos británicos Barclays y The Royal Bank of Scotland (RBS), a los estadounidenses Citigroup y JpMorgan, y al japonés MUFG por participar en dos carteles que manipulaban el comercio de 11 monedas.

En un comunicado la CE detalló que aplicó una multa por 811.2 millones de dólares en conjunto a Barclays, RBS, Citigroup y JPMorgan; y una segunda sanción por 257.6 millones de dólares a Barclays, RBS y MUFG Bank (antes Banco de Tokyo-Mitsubishi).

Precisó que las monedas comercializadas fueron: euro, libra esterlina, yen japonés, franco suizo, dólares estadounidenses, canadienses, neozelandeses y australianos, y coronas danesas, suecas y noruegas.

“El comportamiento de estos bancos socavó la integridad del sector a expensas de la economía y los consumidores europeos”, denunció la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.

“Hoy hemos multado a Barclays, The Royal Bank of Scotland, Citigroup, JPMorgan y MUFG Bank, y estas decisiones envían un claro mensaje de que la Comisión no tolerará el comportamiento colusivo en ningún sector de los mercados financieros”, advirtió la comisaria.

La CE presentó de manera detallada sus investigaciones sobre los dos grupos, uno denominado “Trío de banana split”, que estuvo operando del 2007 al 2013, y otro “Essex Express y Jimmy" que manipuló el mercado de 2009 a 2012.