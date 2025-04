¿Vas a entrar al bachillerato? Se acerca la fecha límite para registrarte en “Mi derecho, Mi lugar”

La Secretaría de Educación Pública (SEP) recordó que el próximo 15 de abril concluye el registro en línea para ingresar al bachillerato en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) a través de la plataforma “Mi derecho, Mi lugar”.

Esta iniciativa busca que las y los jóvenes egresados de secundaria tengan acceso gratuito y equitativo a la Educación Media Superior.

El registro debe realizarse únicamente en el sitio oficial miderechomilugar.gob.mx. La SEP advierte que las páginas con dominios .com o .org no son apócrifas, y los registros realizados en esos portales no serán tomados en cuenta.

Sitio oficial miderechomilugar.gob.mx

¿Cómo funciona “Mi derecho, Mi lugar”?

A través de la plataforma, las y los aspirantes pueden generar hasta dos listas con opciones educativas de su preferencia, según el tipo de acceso que ofrecen las instituciones:

Instituciones con acceso directo:

Colegio de Bachilleres (Colbach)

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep)

Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS)

Dirección General de Bachillerato (DGB)

Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGETAyCM)

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI)

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la CDMX (SECTI)

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx)

Instituciones con examen de admisión y cuota de recuperación:

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Para estas últimas, las y los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar examen de admisión

Contar con promedio mínimo de 7 en secundaria

Entregar ficha de pago de recuperación

En caso de no ser admitidos en estas instituciones, las y los estudiantes tienen garantizado un lugar en alguna de las opciones de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) que hayan seleccionado previamente.

Requisitos para el registro

Quienes deseen participar deben ingresar a la plataforma oficial y:

Capturar y validar sus datos (CURP, domicilio, teléfono y correos electrónicos)

Cargar su certificado de secundaria

Seleccionar sus opciones educativas preferidas

Para quienes necesiten asistencia o acceso a internet, la SEP indicó que se puede acudir a los PILARES de la Ciudad de México o a los Centros de Orientación del Estado de México, donde hay computadoras disponibles y asesoría para completar el proceso.