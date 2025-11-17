Trump respalda medidas agresivas contra cárteles: “No estoy contento con México"

El presidente Donald Trump dijo este lunes que apoya la adopción de medidas agresivas contra los cárteles de la droga y la producción de narcóticos en México y Colombia, pero no llegó a anunciar ninguna intervención militar directa de Estados Unidos.

"Conocemos las rutas. Sabemos la dirección de cada capo de la droga. Sabemos sus direcciones. Sabemos cómo son las puertas de sus casas. Lo sabemos todo de cada uno de ellos. Están matando a nuestra gente. Es como una guerra. ¿Que si lo haría? Estaría orgulloso de hacerlo", dijo el mandatario en rueda de prensa desde la Casa Blanca. La mayoría del tráfico procede de México, según Trump, que ha expresado su malestar con el país. "No estoy contento con México", subrayó.

Trump se refirió además a los disturbios durante la marcha de la oposición del sábado en la capital mexicana. "He estado viendo lo que pasaba en Ciudad de México este fin de semana. Hay problemas graves allí", indicó.

La conclusión de que el tráfico de drogas llega a Estados Unidos a través de México la basa Trump en que los recientes ataques militares han permitido rebajar un 85% el tráfico a través del mar. "No sé de dónde viene el 15%. No sé. No sé", comentó.

Trump aseguró que si fuera al Congreso para presentar estos ataques, tanto demócratas, como republicanos estarían de acuerdo. "A menos que estuvieran locos y están un poco locos los demócratas, pero hemos perdido cientos de miles de personas que han muerto, por no hablar de la destrucción de familias", destacó.

Trump ha intensificado su campaña contra el tráfico marítimo de drogas, autorizando operaciones de interdicción más enérgicas y otorgando a las fuerzas estadounidenses una mayor autoridad para inutilizar o hundir embarcaciones sospechosas de transportar narcóticos.

Estados Unidos ha desplegado un importante contingente militar en aguas del Caribe oficialmente para combatir el narcotráfico. En los 21 ataques militares contra supuestos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico han muerto 83 personas en las últimas semanas, según el recuento basado en los comunicados oficiales.

"Estoy de acuerdo; lo que tengamos que hacer para detener las drogas", dijo el republicano a periodistas en el Salón Oval.

Más tarde planteó la posibilidad de atacar los laboratorios de cocaína en Colombia.

"¿Destruiría esas fábricas? Estaría orgulloso de hacerlo personalmente", dijo Trump. "No he dicho que lo vaya a hacer, pero estaría orgulloso de hacerlo porque salvaríamos millones de vidas".