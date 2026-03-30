SRE emprende acciones consulares y legales ante muertes de connacionales en centro del ICE en California

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emprendió este lunes acciones consulares y legales ante los recientes fallecimientos de connacionales en el centro de detención de migrantes en Adelanto, California.

El Gobierno de México, como lo dio a conocer más temprano en su conferencia mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum, agotará todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática que se presenta en algunos centros de detención en Estados Unidos, informó la cancillería mexicana en un comunicado.

La SRE reiteró su compromiso de velar por la protección y la dignidad de las personas mexicanas en el exterior.

La Secretaría realiza todas las acciones consulares a su alcance ante el reciente fallecimiento de un connacional bajo custodia de autoridades del ICE en el centro de detención de Adelanto, el pasado 25 de marzo, que se suma a dos más en el mismo sitio.

Encabezada por la directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería, Vanessa Calva Ruiz, cónsules titulares de la región y abogados de las familias de personas fallecidas en el centro de Adelanto, más tarde este lunes se realizará una conferencia de prensa en el Consulado General de México en Los Ángeles, donde se anunciará la participación del Gobierno de México, mediante la figura amicus curiae, en la demanda L.T. Mesrobian presentada el pasado 26 de enero de 2026.

Esta demanda fue presentada por Public Counsel de Los Ángeles, por “las condiciones insalubres, aislamiento punitivo, limitadas necesidades básicas incluyendo atención médica y de salud mental, acceso al aire libre, nutrición y agua adecuadas, así como condiciones de vida sanitarias”, indica el documento..

Durante la visita a Los Ángeles de autoridades consulares mexicanas, sostendrán reuniones con las familias de los connacionales que han fallecido en el Centro de Adelanto, así como con organizaciones de protección de los derechos humanos de personas inmigrantes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que enviarán además cartas por parte de la embajada de México en Estados Unidos a legisladores y legisladoras a nivel federal sobre la deficiente atención médica en el centro del ICE de Adelanto.

El subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, abordó el tema con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, además de que se tendrán acercamientos con el Fiscal de California, Rob Bonta, quien recientemente presentó un amicus curiae en la demanda L.T. Mesrobian y otras autoridades de California.

El gobierno mexicano además presentará una solicitud de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las personas fallecidas en los centros de detención de inmigrantes de ICE.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró el llamado a las autoridades responsables en Estados Unidos para que esta lamentable situación no continúe y urgió una revisión inmediata del centro de Adelanto, a la que acusó de “graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia”.