México reporta 13 muertes de connacionales bajo custodia del ICE

El gobierno de México informó que 13 personas mexicanas han fallecido en operativos migratorios o bajo custodia de autoridades estadounidenses, hechos que calificó como “inaceptables” y por los cuales ya se han presentado demandas y gestiones diplomáticas para exigir esclarecimiento y justicia.

Durante la conferencia mañanera de la presienta Claudia Sheinbaum, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, detalló que los casos se han registrado en distintos estados de Estados Unidos, principalmente en California, y que las víctimas tenían entre 19 y 69 años de edad.

Según el funcionario, las causas de muerte aún están bajo investigación, aunque se han identificado seis casos por complicaciones médicas, cuatro suicidios, dos durante operativos y uno derivado de un tiroteo. En este contexto, indicó que el gobierno mexicano envió 14 comunicaciones diplomáticas para manifestar su preocupación y exigir investigaciones, de las cuales ya recibieron 12 respuestas.

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Velasco señaló que ya se han interpuesto dos demandas legales por parte de familiares, mientras que otros casos se encuentran en integración o análisis jurídico. “Buscamos que haya justicia para las familias de estas personas que muy tristemente perdieron la vida”, afirmó.

Gobierno exige respeto a derechos humanos

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que su administración ha sido clara, en las llamadas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su postura frente a estos hechos, al exigir el respeto a los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero.

“Hemos manifestado que no estamos de acuerdo con estas formas de detención (…) y vamos a seguir insistiendo en que se investiguen los casos para conocer las causas de los fallecimientos”, afirmó.

La mandataria señaló que, en muchos casos, personas detenidas cuentan con permisos de trabajo y posteriormente son liberadas, lo que evidencia irregularidades en los procesos.

Refuerzan atención consular y apoyo legal

El canciller Juan Ramón de la Fuente destacó que, ante el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, México ha fortalecido su red consular, la más grande del mundo, con 53 consulados, a fin de mejorar la atención y protección de sus connacionales.

Indicó que se han realizado más de 12,800 visitas a centros de detención, lo que equivale a un promedio de 30 visitas diarias, además de otorgar más de 20,000 asesorías legales y mantener actualmente más de 5 mil casos en litigio.

Asimismo, informó que desde el 20 de enero han sido detenidos más de 100,000 mexicanos en Estados Unidos, con una cifra actual de 13,722 personas detenidas, mientras que millones de trámites consulares han sido atendidos gracias a un proceso de modernización y digitalización de servicios.

Recursos para defensa y protección

Por su parte, el subsecretario Velasco explicó que, a través del programa “México con M de Migrante”, se han ejercido más de 31 millones de pesos para apoyar a connacionales.

Con estos recursos se han atendido más de 2,300 personas, incluyendo 128 casos de representación legal en materia migratoria y penal, así como el pago de fianzas, visitas a centros de detención y jornadas informativas sobre derechos.

Además, se han reforzado 20 consulados con mayor demanda, mediante la contratación de personal especializado en protección.