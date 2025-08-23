Socavón en Calzada Zaragoza: reparación lleva 65% de avance; reabrirían vialidad en una semana

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó este sábado que la reparación del socavón ubicado en la Calzada Ignacio Zaragoza, a una cuadra de la estación del Metro Canal de San Juan en Iztapalapa, presenta un avance significativo del 65%, por lo que se espera que los trabajos concluyan el próximo sábado 30 de agosto por la noche.

En la zona, más de 40 trabajadores laboran en turnos continuos las 24 horas del día para agilizar la obra y, de acuerdo con la dependencia, se están instalando tubos de concreto reforzado para sustituir el colector dañado, y hasta el momento se han colocado seis de las ocho secciones necesarias para reemplazar 20 metros de tubería.

Una vez que se complete la instalación de la tubería, se compactará el suelo y se repondrá la carpeta asfáltica.

Alternativas viales

Mientras, miles de automovilistas y usuarios de transporte público tendrán que ser pacientes por el caos que generan las obras de reparación. Como alternativa vial las autoridades recomiendan tomar:

-Avenida Pantitlán

-Eje 1 Norte

-Eje 5 Oriente

-Ferrocarril Río Frío

-Prolongación Plutarco Elías Calles

-Avenida Guelatao

-Avenida Adolfo López Mateos

Cae mujer en socavón de 6 metros de profundidad en la GAM

Una mujer cayó en un socavón de 6 metros de profundidad ubicado en la avenida Talismán, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La SEGIAGUA que mide 6 metros de largo por 4 de ancho y que la mujer fue atendida en el lugar por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y fue trasladada al Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas para recibir atención médica.

El socavón se originó por una fuga de aguas residuales en un colector de 1.52 metros de diámetro.