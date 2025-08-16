¡Tómalo en cuenta! Continúan los trabajos para reparar mega socavón en Calzada Ignacio Zaragoza

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) continúa con los trabajos de reparación en un socavón que se formó hace unos días en la Calzada Ignacio Zaragoza sobre carriles centrales con dirección al aeropuerto, en la alcaldía Iztacalco.

El hundimiento, que se originó el miércoles, tiene 4 metros de largo, 2.5 metros de ancho y 4.5 metros de profundidad sobre la tubería de drenaje.

El socavón se generó tras la caída de una pipa de agua en los carriles centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Metro Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco.

Segundo socavón

En el sitio, los equipos técnicos de SEGIAGUA identificaron aproximadamente 14 metros lineales de tubería que requieren una intervención especializada.

Adicionalmente, trabajan en un segundo socavón de menor tamaño que se encuentra en los carriles de vía rápida, casi en la esquina con Río Churubusco. Este segundo hundimiento, de 1.5 por 3.5 metros, se originó por la fractura del piso con un cajón de concreto.

Alternativa vial

Para evitar percances, oficiales de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) abanderan la zona y agilizan la circulación.

Como Alternativa vial, las autoridades recomiendan tomar el Eje 3 sur.

La Calzada Ignacio Zaragoza es una de las principales entradas y salidas de la Ciudad de México.