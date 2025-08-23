Cae mujer en socavón de 6 metros de profundidad en la Gustavo A. Madero

Una mujer cayó en un socavón de 6 metros de profundidad ubicado en la avenida Talismán, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que la oquedad, que mide 6 metros de largo por 4 de ancho y que la mujer fue atendida en el lugar por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y fue trasladada al Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas para recibir atención médica.

El socavón se originó por una fuga de aguas residuales en un colector de 1.52 metros de diámetro.

Avanza reparación de socavón en Calzada Ignacio Zaragoza

Por otro lado, la SEGIAGUA informó que el socavón en la Calzada Ignacio Zaragoza, a una cuadra de la estación del Metro Canal de San Juan, en Iztapalapa, presenta un avance del 65% y se prevé que las obras de reparación concluyan el próximo sábado 30 de agosto por la noche.

La dependencia detalló que se están instalando 20 metros de tubería de concreto reforzado, de las cuales se han colocado seis de ocho secciones.

En el lugar laboran más de 40 trabajadores en turnos continuos las 24 horas del día.

Además, se utilizan 14 equipos especializados, incluyendo dos excavadoras, una retroexcavadora, un minicargador y 10 camiones de volteo, para remover la tubería dañada, el terreno circundante y llevar el material nuevo.

Una vez que se complete la instalación de la tubería, se compactará el suelo y se reemplazará la carpeta asfáltica para restablecer la vialidad.

Por último, se indicó que el área permanece debidamente señalizada para prevenir incidentes.