Sheinbaum destaca consenso en torno al Plan B de la reforma electoral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que se alcanzó un acuerdo para modificar la forma en que se distribuye el presupuesto en los poderes legislativos estatales y en los cabildos municipales, con el objetivo de reducir gastos y destinar esos recursos directamente al beneficio de la población, como lo busca establecer el plan b de la Reforma Electoral.

Durante la conferencia de prensa matutina del Ejecutivo federal de este lunes, sostuvo que su administración mantiene la postura de combatir los privilegios dentro de la clase política. Como ejemplo, mencionó las diferencias en el gasto legislativo entre entidades, donde congresos con el mismo número de diputados manejan presupuestos muy distintos.

“Un congreso de un estado tiene 25 diputados, otro también 25 y, sin embargo, uno tiene un monto por diputado de 39 millones de pesos y otro de 5 millones; es un exceso”, afirmó.

La titular del Ejecutivo federal enfatizó que el dinero que se ahorre con estos ajustes no se concentraría en el gobierno federal, sino que permanecería en los estados y municipios para financiar proyectos como pavimentación, obras hidráulicas y servicios públicos.

Según lo expuesto por la mandataria, la intención de la propuesta, que se enviará al Congreso el próximo martes 17 de marzo, es que los recursos no se utilicen para cubrir bonos, beneficios o gastos operativos de regidores y legisladores locales, sino para atender necesidades básicas de la población, como agua potable, drenaje y mantenimiento urbano.

La presidenta también reiteró que su gobierno seguirá insistiendo en otros puntos de la reforma electoral que no se concretaron en esta etapa, entre ellos la reducción de privilegios a los partidos políticos y la elección total de los diputados.

“Eso es algo que para nosotros es algo que ha pedido la gente. No se logró ahora, pero eso no quiere decir que no quitemos el dedo del renglón”, afirmó.

Con base en las estimaciones mencionadas durante la conferencia, la reducción del presupuesto destinado a legisladores locales podría representar un ahorro cercano a 4,000 millones de pesos, recursos que, de aprobarse la reforma, deberían destinarse obligatoriamente a obras públicas y servicios en los municipios y entidades federativas.

Durante el pasado fin de semana, senadores del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista de México manifestaron respaldo a la propuesta que enviará la mandataria mexicana. Las y los legisladores detallaron que la iniciativa se basa en los principios que guían al movimiento en el gobierno federal.