Suman 64 muertos y 65 desaparecidos por las intensas lluvias en 5 estados

Un total de 64 personas fallecidas y 65 no localizadas es el saldo preliminar de las lluvias extraordinarias registradas entre el 6 y el 9 de octubre en cinco estados del país, informó este lunes la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el reporte oficial, los estados más afectados son Veracruz, Hidalgo y Puebla, donde se concentran la mayoría de las víctimas y daños materiales.

En total, se reportan 40 municipios afectados en Veracruz, 28 en Hidalgo y 23 en Puebla, con niveles de precipitación superiores a los 280 milímetros durante los días más críticos, principalmente el 8 de octubre.

También, los estados de San Luis Potosí y Querétaro también se registraron afectaciones, aunque de menor magnitud: el primero sin víctimas y el segundo con una persona fallecida.

Velázquez Alzúa aseguró que los tres niveles de gobierno mantienen presencia en las zonas afectadas y que “nadie quedará desamparado”.

Operativos de emergencia

Por su parte, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional aplicaron desde el jueves 9 de octubre el Plan DN-III-E, informó el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo. En total, 7,347 efectivos se encuentran desplegados en las cinco entidades.

Entre los apoyos movilizados destacan 7 aeronaves, 3 plantas potabilizadoras, 40 unidades de maquinaria pesada, 21 camiones de volteo, 4 hospitales de zona y 10 células de sanidad.

Además, el titular de la Sedena detalló que, durante su visita a Poza Rica y Álamo, Veracruz, la presidenta Sheinbaum ordenó reforzar las operaciones en las zonas más afectadas con 1,000 elementos adicionales y maquinaria pesada, para intensificar las labores de rescate y limpieza.

Por su parte, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que 3,300 elementos navales trabajan en cuatro de los cinco estados con 85 vehículos, 8 aviones, 9 helicópteros, 19 embarcaciones, 3 plantas potabilizadoras y 4 cocinas móviles.

Afectaciones en Carreteras

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, reportó 132 interrupciones en carreteras federales, que afectaron más de 1,060 kilómetros de vías.

“De esas interrupciones, 130 ya fueron liberadas”, precisó la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.

Por su parte, Esteva Medina indicó que el gobierno federal ha desplegado en las zonas de afectación 276 máquinas, 478 trabajadores y 94 equipos de maquinaria pesada.