Sheinbaum visita zonas afectadas; alistan censo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó del levantamiento de un censo para evaluar daños y entregar apoyos a los damnificados de Puebla, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro por las lluvias torrenciales de los últimos días.

“Desde el Centro de Comando Permanente en Veracruz, informamos que los tres órdenes de gobierno atienden la emergencia por lluvias en comunidades donde ya establecimos puentes aéreos para entregar ayuda y realizar traslados médicos; también trabajamos para restablecer caminos. En Poza Rica y Álamo, principales ciudades afectadas, avanzan los trabajos de limpieza.

“Nadie quedará desamparado. Mañana (hoy) comienza el censo casa por casa; todas las viviendas recibirán apoyo”, cita el mensaje que la mandataria mexicana publicó en su cuenta de la red social.

Hora y media antes, informó de su recorrido por Poza Rica, Veracruz, donde de acuerdo con el video que publicó se ve rodeada de damnificados a quienes comunicó que lo primero será ayudarles en la limpieza del lugar.

“Lo primero es ayudarles a la limpieza y todo lo que tiene que ver con alimentación, agua potable, para que ustedes puedan pasar la emergencia. Entonces, aquí está el secretario de la Defensa, de la Marina, está la gobernadora, para poderles ayudar en todo eso (...) por eso estamos aquí”.

Medios locales recogieron las protestas que se presentaron por parte de los pobladores en Poza Rica, quienes le exigieron mayor información sobre personas desaparecidas así como más acciones para atender la emergencia.

Recorridos

Al filo de las dos de la tarde, también vía redes sociales, Sheinbaum Pardo informó de su recorrido por municipios afectados de Puebla.

“En Puebla recorrimos La Ceiba, donde este lunes las brigadas de la Secretaría de Bienestar comienzan el censo de afectaciones.

“Elementos de Defensa Nacional y Marina apoyan con cocinas comunitarias y una planta potabilizadora para atender 10,000 personas durante la emergencia”, posteó junto con cuatro fotografías en que aparece con altavoz entre la gente, recorriendo calles y visitando una casa donde abrazó a un niño.

Al mediodía estuvo en Huauchinango, informó.