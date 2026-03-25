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Sheinbaum confirma que México mantendrá acuerdo de médicos cubanos ante presiones de EU
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este miércoles que México mantendrá su acuerdo con Cuba que garantiza la presencia de miles de médicos cubanos en el país.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este miércoles que México mantendrá su acuerdo con Cuba que garantiza la presencia de miles de médicos cubanos en el país, en momentos en que Estados Unidos ha criticado el emblemático programa de la isla y al menos cuatro naciones de Latinoamérica y el Caribe le han puesto fin.
En el pasado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, descalificó el programa de médicos cubanos con el argumento de que representa trabajo forzado y que Cuba presuntamente lo usa como fachada para recabar información de inteligencia en las naciones donde despliega a sus brigadas.
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Desde inicios de este año, al menos cuatro países de la región han anunciado el fin de su relación con el programa de médicos cubanos:
- Honduras
- Guatemala
- Jamaica
- Guyana
"Nosotros tenemos un muy buen acuerdo que además nos ayuda mucho", dijo Sheinbaum en su conferencia mañanera al responder si su gobierno cederá a supuestas presiones diplomáticas de Washington para cesar a los galenos cubanos.
Las brigadas médicas son la principal fuente de ingresos para la isla y, según La Habana, un instrumento que permite llevar servicios de salud a sitios remotos y que han beneficiado a miles de personas. Sólo en México, unos 3,000 médicos cubanos prestan sus servicios en zonas alejadas de la mayoría de los 32 estados del país.
En la víspera, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó a Estados Unidos de ejercer "feroz presión y chantaje" para hacer que más países de América Latina y el Caribe corten lazos con sus brigadas médicas.
"No sólo pretenden golpear el programa humanista y solidario", escribió Rodríguez en X. "(Sino) seguir cortando fuentes de ingresos de nuestra economía", agregó en medio de un incremento de las tensiones entre ambas naciones, que ha sumido a la isla de gobierno comunista en una crisis económica sin precedentes.