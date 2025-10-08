La revisión del T-MEC será ordenada y sin tensiones: Juan Ramón de la Fuente

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aseguró que México está listo para iniciar el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el próximo año, conforme a los tiempos establecidos y bajo los lineamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante un encuentro con medios de comunicación previo a su comparecencia en el Senado de la República, el canciller puntualizó que las negociaciones se encuentran actualmente en la etapa de consultas públicas, tanto en México como en Estados Unidos, y que el gobierno mexicano mantiene una coordinación estrecha entre las dependencias federales involucradas en el proceso.

“Estamos coordinados y listos para seguir avanzando. Los tiempos apuntan para que el próximo año empecemos la revisión del Tratado, bajo los lineamientos que nos ha dado la presidenta Sheinbaum”, afirmó De la Fuente.

El secretario subrayó que el gobierno espera una revisión ordenada y constructiva, más que una negociación tensa, y descartó la posibilidad de una ruptura en la relación comercial con Estados Unidos, pese a las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien advirtió que la cancelación del T-MEC es una posibilidad.

“La relación va muy bien. Hay un diálogo continuo que se inició con las primeras llamadas entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump y que ha continuado a lo largo de estos meses”, explicó.

De la Fuente destacó los avances en materia de cooperación en seguridad, como el programa bilateral para el combate al tráfico de armas, tema que México ha impulsado en los encuentros de alto nivel y que fue retomado recientemente en el Senado estadounidense.

Asimismo, reiteró que la política exterior mexicana se guía por los principios de coordinación, cooperación sin subordinación y respeto irrestricto a la soberanía nacional, e insistió en que no hay impedimentos para avanzar hacia una eventual renovación del acuerdo comercial.

“Es un proceso que no se va a definir en el corto plazo, pero los tiempos se van cumpliendo y estamos en el carril adecuado”, afirmó.

Finalmente, De la Fuente destacó la visita reciente del primer ministro canadiense Mark Carney, quien expresó su respaldo a la revisión y modernización del Tratado, y aseguró que el T-MEC seguirá siendo un instrumento clave para la economía regional.

“Hay tranquilidad, claridad en el rumbo y buena coordinación entre las dependencias. Es un Tratado que nos conviene a todos”, concluyó.