México espera que Estados Unidos baje algunos aranceles en noviembre: SE

México espera que en noviembre Estados Unidos reduzca el arancel por fentanilo y déficit comercial del 25% al 12%, mientras que el arancel a los autos, camiones y acero se elimine por completo, sostuvo Luis Rosendo Gutiérrez Romano, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

“Esperaríamos que antes de terminar el año pudiéramos tener un buen acuerdo para que ese arancel (IEEPA) que está en 25% baje al 12%. Ahora, lo que tiene que ver con la 232 que está relacionado con muchos sectores de nuestra economía y particularmente con los sectores más estratégicos de la economía mexicana, pues seguiremos seguiremos dando la pelea”, declaró el funcionario mexicano en el marco del Día de los Industriales, organizado por Concamin.

El arancel “IEEPA" se refiere a los aranceles impuestos por Estados Unidos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que se utilizaron para imponer gravámenes del 25% a productos de México y Canadá y 10% a China, motivada por preocupaciones como narco tráfico, migración y déficit comercial.

Ante industriales del país, el subsecretario Rosendo Gutiérrez dijo que el gobierno mexicano se encuentra en conversaciones con el representante comercial Jamieson Greer, y el secretario de Comercio, Haward Lutnick, así como con la Secretaría del Tesoro, para reducir el arancel del 25% al 12% para México.

“Esto es crucial para todos los exportadores del país, incluso aquellos que no cumplen con las reglas de origen, ya que son importantes para el gobierno estadounidense”, agregó.

El funcionario mexicano dijo: “tenemos que dar la pelea en las siguientes semanas para que el arancel que tenemos de 25% en autos, que en realidad es 12.5% por el contenido americano, todavía lo bajemos más para ser mucho más competitivos con Japón, con Corea y con Alemania”.