Diputados emiten declaratoria de aprobación del Plan B en materia electoral y la envían al Senado

La Cámara de Diputados emitió el proyecto de declaratoria de aprobación de las reformas en materia electoral promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum, también conocido como "Plan B" con el que se busca eliminar privilegios en el sistema político mexicano.

Tras dar cuenta del registro de 19 votos a favor de las legislaturas locales, la Cámara baja emitió el proyecto de declaratoria de aprobación de reforma a los artículos 115, fracción I, párrafo primero, y 116, fracción II, párrafo segundo, y adiciona al artículo 134 un párrafo cuarto, recorriéndose los subsecuentes en su orden, de la Constitución Política.

La secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados detalló que los 19 votos aprobatorios provenían de las legislaturas de las entidades federativas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y de la Ciudad de México.

El documento fue remitido al Senado de la República para su declaratoria formal y posteriormente, sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), momento en el que entrará en vigor.

De acuerdo con lo avalado, el artículo 115 precisa que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal.

En tanto que, el artículo 116 señala que las constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del cero punto setenta por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente. Asimismo, garantizar los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género, en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales.

Mientras que en el artículo 134 se detalla que las remuneraciones de las personas consejeras electorales, magistradas y magistrados electorales, titulares de secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas, no excederán el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución Política.

De acuerdo con la presidenta de México, el Plan B de reforma en materia electoral consiste en seis medidas clave:

Eliminación de la reelección

Prohibición del nepotismo en cargos públicos

Reducción de recursos a congresos estatales

Disminución del número de regidores en municipios

Fin de las “pensiones doradas”

Reducción de salarios, bonos y seguros médicos a consejeros y magistrados electorales

De acuerdo con declaraciones de Sheinbaum en su conferencia matutina del pasado viernes 10 de abril, estas disposiciones buscan disminuir el gasto público y acotar beneficios considerados excesivos dentro de las instituciones.

Sheinbaum defendió que los cambios aprobados representan una transformación estructural orientada a la austeridad y al combate de privilegios en el sistema político electoral.