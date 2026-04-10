"Plan B" electoral: Sheinbaum destaca 6 logros clave contra privilegios; reforma ya es constitucional

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó los principales avances del llamado "Plan B" de la reforma electoral, cuyo eje central, destaca, es eliminar privilegios en el sistema político mexicano.

“Abajo los privilegios, con todas sus letras”, afirmó la primera mandataria al presentar un balance de los cambios aprobados, los cuales, dijo, no solo impactan el ámbito electoral, sino la vida pública del país.

Los 6 cambios clave de la reforma electoral

La presidenta de México enumeró seis medidas centrales que forman parte del Plan B:

Eliminación de la reelección Prohibición del nepotismo en cargos públicos Reducción de recursos a congresos estatales Disminución del número de regidores en municipios Fin de las “pensiones doradas” Reducción de salarios, bonos y seguros médicos a consejeros y magistrados electorales

De acuerdo con Sheinbaum, estas disposiciones buscan disminuir el gasto público y acotar beneficios considerados excesivos dentro de las instituciones.

Reforma ya es constitucional; falta su publicación

La mandataria informó que el Plan B ya fue aprobado por el Congreso de la Unión y avalado por al menos 20 congresos estatales, con lo que alcanzó el carácter constitucional.

Sin embargo, explicó que aún falta un paso administrativo: que el dictamen regrese al Senado para su declaratoria formal y posteriormente sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), momento en el que entrará en vigor.

“Esto ya es un hecho para el país, solo está por publicarse”, sostuvo.

Un plan ajustado tras falta de mayoría calificada

El "Plan B" surgió luego de que la iniciativa original de reforma electoral no alcanzara la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Para lograr su aprobación, se modificó el proyecto inicial y se excluyeron algunas propuestas polémicas, como la de empatar la revocación de mandato con las elecciones de 2027. Con estos ajustes, el bloque oficialista consiguió los votos necesarios para avanzar con una versión reducida de la reforma.

Sheinbaum defendió que los cambios aprobados representan una transformación estructural orientada a la austeridad y al combate de privilegios en el sistema político electoral. Con la inminente publicación en el DOF, el Plan B se perfila como una de las principales reformas en materia electoral del actual gobierno.