Resuelve Gobernadora Delfina Gómez peticiones de programas sociales y seguridad en Cuarta Audiencia Ciudadana

⁠Más del 50% de los casos ya fueron resueltos; encabezan atenciones Secretaría General de Gobierno, Bienestar y Seguridad.

Durante cinco días y 15 horas de atención la Mandataria mexiquense e integrantes de su gabinete recibieron a 916 personas para dar respuesta a sus necesidades.

TOLUCA, Estado de México.- En un ejercicio de cercanía con las y los mexiquenses sin precedentes y con la finalidad de dar atención personalizada a sus necesidades, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez realizó la Cuarta Audiencia Ciudadana en Palacio de Gobierno, en la que atendió peticiones de programas sociales y seguridad; más del 50% de los casos fueron resueltos.

“La atención ciudadana no solamente es aquí en Palacio, sino también lo tenemos a través de las visitas que hacemos en la entrega de algunas obras, en los banderazos o en las reuniones que tenemos de la Mesa de la Paz que vamos a diferentes municipios”, destacó la Gobernadora.

La Mandataria estatal e integrantes de su gabinete escucharon a 916 personas durante cinco días y 15 horas, además por primera vez se integró el Poder Judicial de la entidad.

Esta Cuarta Audiencia se realizó bajo un nuevo formato que buscó atender de manera eficiente y rápida, por lo que se dividió por sectores. Entre los bloques temáticos se encuentran: Social, Seguridad, Salud, Jurídico, Mujeres y Educación.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez atendió a mujeres, adultos mayores y a personas con discapacidad; así como docentes, campesinos e integrantes de los pueblos originarios y grupos religiosos.

Con este ejercicio, las personas atendidas se suman a las 3 mil que tuvieron diálogo directo con la Gobernadora y su gabinete en las audiencias anteriores.

La Mandataria estatal agradeció a la ciudadanía por su confianza y participación en esta iniciativa que busca garantizar una respuesta efectiva a sus necesidades y fortalecer el bienestar de las y los mexiquenses, principal objetivo de la transformación del Estado de México.

Con estas acciones el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso de ser una administración de territorio y no de escritorio, en la que la población a la que sirve sea escuchada sin intermediarios, de forma personalizada y con la firme convicción de que sus necesidades son importantes y merecen atención.