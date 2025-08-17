Reportan saldo blanco tras incendio de autobús en el Centro Histórico de la CDMX

Un autobús de transporte público se incendió en la calle 20 de Noviembre, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, sin que se registraran personas lesionadas, según informó la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).

El incidente ocurrió este domingo, 17 de agosto, cuando una unidad de la empresa de corredores COTAXSA comenzó a incendiarse.

De acuerdo con las autoridades, todos los pasajeros lograron descender del vehículo antes de que el fuego se propagara.

Corto circuito originó incendio

Al lugar de los hechos arribaron rápidamente elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes trabajaron para sofocar las llamas que consumieron parte del autobús.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el incendio se originó debido a un posible cortocircuito en la unidad.

La SEMOVI, a través de su equipo del Organismo Regulador del Transporte (ORT), ya está en contacto con la empresa COTAXSA para evaluar las condiciones de su flotilla de vehículos y prevenir futuros percances.

Difunden videos de incendio de autobús

Testigos del incidente captaron el momento en videos y fotografías, los cuales fueron compartidos y se viralizaron rápidamente a través de redes sociales.