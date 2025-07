Rechazan presuntas cartas a menores

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que aunque primero se debe confirmar la autenticidad de las presuntas cartas enviadas por la administración de Donald Trump a menores migrantes en Estados Unidos, en las que se les amenaza con deportaciones, procesos penales y multas, pese a haber ingresado legalmente al país, de confirmarse, el Gobierno de México no estaría de acuerdo con dichas acciones.

“Y en caso de ser mexicanos, estableceríamos toda la relación con estos menores de edad para poder apoyarles”, precisó la mandataria mexicana durante la conferencia de prensa matutina de ayer, jueves 24 de julio.

Consecuencias

El documento, titulado “Notice of Termination of Parole”, deja en claro que la decisión de cancelar el permiso se basa en la facultad discrecional del DHS y que quienes no obedezcan la orden estarán expuestos a acciones policiales que incluyen su expulsión, procesos penales, multas civiles y la pérdida de beneficios asociados al parole, como la autorización para trabajar.

Además, se indica que los migrantes que se encuentren en medio de procesos migratorios pendientes con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) deberán consultar directamente con la agencia para conocer su situación.

“Es hora de que salgas de Estados Unidos”, inicia una de las misivas, según imágenes de las mismas que circularon por redes sociales, dirigidas directamente a los niños, quienes llegaron al país norteamericano bajo programas humanitarios desde 2014 y fueron posteriormente reunificados con familiares.

También, se amenazó a los menores con que si no salen EU de manera inmediata, estarán sujetos a posibles medidas legales que tendrían como finalidad su deportación, además de multas.