Propondrían bajar la edad para votar a 16 años

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, Clemente Castañeda, dio a conocer que como parte de la discusión de la reforma electoral, propondrá bajar la edad para votar a los 16 años para ampliar la participación de los jóvenes.

“Las juventudes que reclaman derechos políticos. A las juventudes les exigimos mucho y las atendemos poco; nos parece que ésta es una buena manera de reconocer a las juventudes como sujetos políticos de derecho, por eso nosotros estamos planteando, como se hace ya en otros países, que a partir de los 16 años se pueda votar”, dijo el senador Castañeda.

El coordinador del partido naranja en el Senado, adelantó que dicha propuesta para que la edad para votar sea a partir de los 16 años, no de los 18, será planteada en la discusión de la reforma electoral para fortalecer la participación de las y los jóvenes en los procesos democráticos.

Desde las minorías

No obstante, Clemente Castañeda también señaló que una reforma electoral que surge desde la cúpula del poder, de fondo, solo pretende mantener el poder: esta debería salir desde las minorías y de la oposición.

“La reforma electoral, si no atiende problemas como la violencia en las campañas políticas, el dinero sucio que financia muchas de estas candidaturas, si no empareja la cancha electoral, pues es una reforma que no tiene razón de ser. Será una reforma que proviene desde el poder, orientada a la conservación del poder, no a ser más democrático y más representativo el sistema electoral mexicano”.

Por ello, indicó que Movimiento Ciudadano presentará próximamente su visión integral del sistema electoral, junto con la propuesta de reconocer el derecho a votar desde los 16 años de edad. “Nosotros estamos pensando en una serie de derechos cívico políticos, hay que empoderar a las juventudes”, puntualizó.

Aunado a que aseguró que en diferentes países ya se debate el reconocimiento al derecho de votar en personas de 16 años de edad, tal es el caso de Alemania, Australia, Escocia, Brasil, Argentina y Ecuador, donde, agregó, ya se contempla el voto de las y los jóvenes para diferentes elecciones.

Y es que subrayó que en México, las y los jóvenes de 16 y 17 años de edad pueden trabajar y pagar impuestos, por tanto, deberían tener voz y voto en los procesos democráticos para elegir a sus representantes, aunado a que son las juventudes, las principales afectadas en las políticas públicas sobre educación, medioambiente, salud, deporte, entre otras.