Piden en Morena evitar lujos aunque se tengan recursos

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que los dirigentes y representantes del movimiento deben actuar con austeridad y evitar lujos ostentosos, incluso cuando cuenten con recursos propios para costearlos.

En conferencia de prensa, Alcalde reconoció que viajar al extranjero o tomarse vacaciones no es un delito ni un acto de corrupción si se hace con dinero personal, pero subrayó que la llamada Cuarta Transformación exige a sus integrantes “predicar con el ejemplo” y practicar la “justa medianía” tanto en la vida pública como en la privada.

“Nosotros siempre reforzamos la idea de que nuestros dirigentes tienen, aunque se tengan los recursos, de ponerse, por ejemplo, ropa muy cara, yo tengo los recursos para comprarme un abrigo de piel de no sé qué cosa, puede ser, pero no hacerlo”, precisó la dirigente nacional del partido oficialista.

La declaración ocurrió luego de que en conferencia de prensa se le preguntara sobre el viaje a Japón que realizó Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización del partido, y que ha recibido críticas por usuarios en redes sociales y miembros de la oposición.

Además de este caso, se han presentado otros como el de Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, en España y de Mario Delgado, actual titular de la Secretaría de Educación Pública y exdirigente del partido, que fue observado en Portugal.

El caso más reciente fue el de los diputados Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, y Diana Karina Barreras, del PT, que fueron denunciados por tener relojes, joyas y obras con un presunto valor superior a 2 millones de pesos.

En diversas publicaciones en redes sociales se ha mostrado que imágenes de ambos políticos usando artículos de lujo como un reloj de 600,000 pesos, un anillo Cartier de más de un millón, un collar de 115,000 y calzado de hasta 19,000 pesos; objetos que no aparecen en sus declaraciones patrimoniales, aun cuando la ley obliga a reportar joyas y obras de arte.

Estrategia de la oposición

Alcalde Luján, aseguró que los señalamientos sobre los viajes de funcionarios federales y del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, son parte de una estrategia de la oposición para generar división y construir la percepción de que el actual gobierno actúa igual que los anteriores.

“Este proyecto se creó con el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador para transformar… se gobierna con austeridad, eliminando la corrupción y dedicando los recursos a la gente”, afirmó.