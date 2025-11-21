Pide Rabadán que se escuche a la oposición

Suman tres legislaturas que el Ejecutivo federal no escucha a la oposición, afirmó la diputada panista y presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

“Creo que le haría bien al país y a la democracia que pudiera (la presidenta Claudia Sheinbaum) escuchar a todos los grupos parlamentarios. No ha sucedido, no ha sucedido en las últimas, incluyendo ésta, tres legislaturas. No ha sucedido y sería bueno para el país, sería bueno para las instituciones, sería bueno para escuchar al otro”, aseguró al tiempo que comentó que la comunicación entre los poderes es positiva para los ciudadanos.

La diputada panista aseveró, por otra parte, que no está de acuerdo con discursos que buscan la división.

“Quiero hacer una posición pública y clara. Me parece que es necesario hacerlo y lo digo consciente de que esta es una Cámara de Diputados, es un Poder del Estado mexicano. Y, evidentemente, yo no puedo compartir un discurso que divida a los mexicanos porque la división de los mexicanos le hace daño al país.

“Yo como presidenta de la Cámara de Diputados convoco a la unidad, convoco al trabajo conjunto, convoco a todas las mexicanas, a todos los mexicanos a que podamos construir un mejor país”, afirmó la diputada federal del PAN.

Blanco y negro

En conferencia de prensa en la sede legislativa a su regreso de asistir “al 115 aniversario del desfile de nuestra Revolución Mexicana”, expresó: “No puede haber blanco y negro, no puede haber buenos y malos, este país se ha construido a lo largo de la historia con el trabajo de millones de personas desde el norte, en el centro, en el sur, y en el sureste de México. Millones de familias todos los días trabajan para construir un mejor México”.

Está claro, dijo, “que las elecciones han fijado una definición política, es claro porque ahí están los resultados: el 54% de la población votó por una visión política y el 46% de los mexicanos votó por otra posición política, pero todos somos mexicanos”.

López Rabadán eludió la pregunta que le fue formulada sobre si tuvo oportunidad de hacer saber a la presidenta Sheinbaum Pardo de viva voz, al finalizar la ceremonia conmemorativa, que no está de acuerdo con su mensaje.