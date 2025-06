Pese a perder municipios: Sheinbaum destaca crecimiento de Morena-PT-Verde en Durango

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este martes que la coalición Morena–PT–Verde logró avances significativos en los comicios municipales celebrados el pasado domingo en Veracruz y Durango.

Según dijo en su conferencia de prensa matutina, los datos preliminares muestran que, aunque se redujo el número de municipios gobernados en algunos casos, la coalición ampliará su presencia en términos de población.

De acuerdo con cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), Sheinbaum señaló que “se gobierna más población”, y rechazó que a la coalición oficialista le haya ido mal en los comicios.

“Así que digan: ‘Qué mal le fue a la coalición Morena, PT, Verde en Durango y Veracruz’, pues no. Se gobierna más población”, expresó la mandataria desde Palacio Nacional.

En Durango: menos municipios, más población

Sheinbaum explicó que en Durango, donde Morena y sus aliados también sumaron a un partido local, la coalición pasó de gobernar 18 municipios en 2022, que representaban al 15.14 % de la población, a 16 municipios, pero con una cobertura mayor: el 33.05 % de los habitantes del estado.

“A partir de la entrada de los nuevos presidentes municipales, se va a gobernar el doble de la población de Durango”, afirmó Sheinbaum Pardo en su habitual conferencia la "Mañanera del Pueblo".

En Veracruz: crecimiento en municipios y cobertura poblacional

Respecto a Veracruz, la presidenta detalló que en 2021 la coalición gobernaba 103 municipios con 60.03 % de la población. Tras los resultados preliminares de 2025, se estima que Morena, PT y Verde administrarán 112 ayuntamientos y 65 % de la población del estado.

Sheinbaum recordó que en esta entidad las elecciones municipales se realizan cada cuatro años, por lo que la comparación con 2021 es relevante para medir el avance. “No le fue mal a la coalición”: mensaje a medios y analistas

La presidenta también respondió a medios nacionales e internacionales que han reportado un supuesto retroceso electoral para su coalición. Mencionó específicamente una publicación del Wall Street Journal que cuestionaba el desempeño del bloque oficialista en los recientes comicios.

“Todo esto que salió hasta en el Wall Street Journal, que qué mal le había ido (a su coalición), pues no, no le fue mal. Son datos duros del PREP, colocados de manera que se muestran los resultados de la coalición que me llevó a mí a la Presidencia de la República”, sostuvo.