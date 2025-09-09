PEF 2026: Senado solicita más de 5,092 millones de pesos para gasto corriente

Para 2026, el monto del presupuesto solicitado por la Cámara de Senadores sería el mismo, en términos nominales, que el aprobado y autorizado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal en curso: 5,103 millones 817,038 pesos.

De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, remitido por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados para discusión y aprobación, el gasto corriente aumentaría .5% respecto del correspondiente a 2025, mientras que el gasto de inversión física disminuiría 71.9 por ciento.

Para gasto corriente se solicitan 5,092 millones 861,538 pesos y para gasto de inversión 10 millones 955,500 pesos; este año se autorizó para dichos rubros un gasto por 5,064 millones 698,271 y 39 millones 118,767 pesos, respectivamente.

Dentro del gasto corriente, la Cámara Alta prevé erogar el próximo año 3,259 millones 694,465 pesos, 6.4% más que el monto del presupuesto vigente (3,061 millones 699,434 pesos); el gasto de operación sumaría 866 millones 41,675 pesos, cuando el correspondiente a 2025 asciende a 1,933 millones 16,695 pesos (55.1% menos); para subsidios se solicitan 14 millones 457,566 pesos, rubro no contemplado este año (está en cero), y para “otros (gastos) de corriente’’ los senadores solicitan 952 millones 667,832 pesos, monto que representa un aumento de 1,261.3% puesto que para el año en curso se autorizaron 69 millones 982,142 pesos.

El proyecto de presupuesto del Senado de la República, cita el documento, fue formulado a partir de los criterios y políticas dictadas por los órganos directivos, y que su ejecución se llevará a cabo para priorizar el trabajo legislativo y los procesos parlamentarios, mediante la asignación de los recursos necesarios a grupos parlamentarios, comisiones y a senadores, con base en criterios de proporcionalidad, equidad, legalidad y transparencia.

