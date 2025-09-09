Sheinbaum descarta fines recaudatorios en impuestos a refrescos, tabaco y videojuegos

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró la mañana de este martes que los incrementos a los impuestos aplicados a bebidas azucaradas, tabaco y videojuegos, incluidos en el Paquete Económico 2026, no tienen como objetivo aumentar la recaudación, sino que forman parte de medidas enfocadas en salud pública y seguridad.

Durante su conferencia matutina, la primera mandataria explicó que en el caso de las bebidas azucaradas, todos los recursos obtenidos se destinarán directamente a un fondo de salud para atender enfermedades relacionadas con su consumo excesivo.

“Es una decisión no recaudatoria, sino que tiene que ver con la salud de las y los mexicanos”, afirmó Sheinbaum Pardo.

Sobre el tema de los videojuegos, la titular del Ejecutivo federal subrayó que no se trata de prohibiciones, sino de un enfoque en temas de seguridad y responsabilidad familiar.

“Evidentemente no vamos a entrar a un tema de prohibición, pero sí de la atención que deben prestar padres y madres de familia al uso de los videojuegos y qué tipo de videojuegos, cómo se usan en línea”, explicó.

La presidenta adelantó que en una próxima reunión de seguridad se abordará de manera más amplia el tema de los videojuegos, mientras que el jueves la Secretaría de Salud dará a conocer información detallada sobre el impacto de las bebidas azucaradas y el destino de los fondos recaudados.

Según el documento entregado a la Cámara de Diputados, el pasado 8 de septiembre, por el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, se estableció un impuesto especial de 8% a los servicios digitales de videojuegos violentos y un alza en el gravamen a las casas de apuestas en línea, que pasaría de 30% a 50 por ciento. En cuanto a las bebidas saborizadas, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se elevaría a 3.08 pesos por litro, incluyendo aquellas que utilizan endulzantes no calóricos.

En el caso del tabaco, Hacienda plantea elevar la tasa ad valorem de 160 a 200%, implementar un incremento gradual de la cuota específica hasta 2030 y sumar al esquema impositivo los nuevos productos con nicotina, como las “bolsas de nicotina”.