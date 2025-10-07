Morena, PAN y PRI impulsan reforma judicial en Jalisco

La Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales del Congreso de Jalisco aprobó con el voto de Morena, PAN, PRI, PT, Hagamos Futuro y de legisladores sin partido el decreto por el se reforma la Constitución local en materia de reforma del Poder Judicial, que aún debe ser aprobado por la Comisión de Seguridad y Justicia y después, con votación calificada equivalente a dos tercios de los presentes, por el pleno cameral.

Sin el aval de MC, la fracción parlamentaria más numerosa del Congreso local con 11 diputados, y del PVEM, integrada por dos legisladores, que no se sumaron al acuerdo plural alcanzado, la reforma en ciernes difícilmente se aprobaría por el pleno cameral porque se requieren 26 votos, de un total de 38, y las seis bancadas y el diputado sin partido que respaldan los cambios suman 25.

El dictamen de 125 cuartillas fue aprobado en una sesión de siete minutos, convocada una hora antes.

“Con el objetivo de garantizar un Poder Judicial más transparente, imparcial y cercano a la ciudadanía, diputados de diversos grupos parlamentarios avalaron la reforma constitucional para la transformación del Poder Judicial de Jalisco, cumpliendo con la obligación federal de armonizar la legislación local, considerando las aportaciones de cada fracción’’, cita el comunicado oficial del Congreso local.

La reforma propone un modelo judicial electivo, refiere, en el que jueces y magistrados serán seleccionados mediante voto ciudadano y examen de mérito, garantizando profesionalismo y renovación integral del sistema judicial.

Y que la enmienda constitucional asegura pluralidad, representatividad territorial y la eliminación de influencias políticas en los procesos de designación, estableciendo comités de selección independientes y procedimientos objetivos.

“El dictamen integra aportaciones de diversas iniciativas, equilibrando los distritos judiciales con los electorales y priorizando la participación ciudadana; además busca poner fin a la práctica de reparto de cuotas, garantizar imparcialidad y ofrecer certeza a los sectores social, económico y municipal, consolidando un sistema judicial moderno y confiable para toda la población de Jalisco’’, consigna.

El diputado Miguel de la Rosa Figueroa, coordinador de la bancada de Morena, sus homólogas del PAN y PRI, Claudia Murguía Torres y María del Refugio Camarena Jáuregui, respectivamente, Tonatiuh Bravo Padilla (Hagamos), Tonantzin Cárdenas Méndez (Futuro) y Alejandro Puerto (sin partido), así como Norma López Ramírez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, informaron en conferencia de prensa de los acuerdos alcanzados.