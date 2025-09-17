México recibe a Hernán Bermúdez Requena, presunto operador del CJNG, expulsado de Paraguay

El exsecretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, y señalado como el líder del grupo delictivo “La Barredora”, fue expulsado de Paraguay y trasladado este miércoles a México, donde enfrentará una orden de aprehensión vigente.

“Hoy expulsamos a un capo mexicano vinculado al CJNG (cártel de Jalisco Nueva Generación). Reafirmamos: en Paraguay no hay refugio para el crimen organizado transnacional”, publicó la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay en su cuenta oficial de la red social X.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó la coordinación internacional que permitió el operativo.

“Agradecemos la firme colaboración y apoyo de @PresidenciaPy, quien notificó la decisión de expulsar a dicha persona por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país. Con estas acciones, reafirmamos el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la cooperación internacional para detener a generadores de violencia y combatir la impunidad”, precisó el funcionario mexicano en sus redes sociales.

Además, la SSPC informó que la detención de Bermúdez se realizó el pasado 12 de septiembre en Paraguay y, tras comprobar que su ingreso y estancia en ese país eran irregulares, el gobierno paraguayo notificó su decisión de expulsarlo.

También, se dio a conocer que elementos el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) participaron en la operación para el traslado del presunto delincuente, quien será ingresado al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No. 1, en el Estado de México.

Sheinbaum reconoce a autoridades paraguayas

Horas antes, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció el trabajo de inteligencia que permitió ubicar y detener en Paraguay a Hernán Bermúdez Requena y aseguró que ya se realizaban gestiones diplomáticas para acelerar su extradición a México.

“Lo está viendo la Cancillería para que pueda acelerarse la extradición. Es una orden de aprehensión, y fue un trabajo muy importante, sobre todo, del Centro Nacional de Inteligencia, de poder ubicar dónde estaba; y el trabajo que se hizo con las autoridades de Paraguay para su detención. Y se está esperando, ya, que pueda hacer pronto la extradición para que pueda tener su juicio aquí en México”, declaró la mandataria federal.

Sheinbaum Pardo también respondió a cuestionamientos sobre el relevo de un general vinculado a la zona donde se conoció información sobre el capo detenido, aclarando que el movimiento no estuvo relacionado con el caso Bermúdez.

“Son parte de los relevos que hace Secretaría de la Defensa en función, tanto de la actuación de un elemento, como cada determinado tiempo relevan a los Generales o a quien esté de responsable en una región o zona militar (…) no tiene que ver con su declaración”, explicó.