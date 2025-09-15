Paraguay revela que Hernán Bermúdez Requena buscaba instalar una red criminal en el país

Jalil Rachid, secretario nacional antidrogas de Paraguay, confirmó que Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco y señalado como líder del grupo delictivo “La Barredora”, intentaba establecer una red criminal en territorio paraguayo antes de ser detenido el pasado fin de semana.

“Estamos hablando de una persona de alto valor estratégico para México”, advirtió Rachid en conferencia de prensa, al detallar que la detención fue posible gracias al intercambio de información con autoridades mexicanas.

“Desde el momento en que México comparte información con Paraguay activamos todos nuestros dispositivos”, dijo para subrayar que el operativo fue coordinado entre la Secretaría Nacional de Inteligencia, el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.

Además, explicó que Bermúdez Requena ingresó de manera clandestina a Paraguay después de pasar por Panamá y Brasil, mientras enfrentaba presiones judiciales y conflictos internos en México. “No podemos permitir que estructuras o líderes vinculados al crimen organizado se instalen en nuestro país”, enfatizó.

Por otro lado, detalló que el seguimiento al exfuncionario mexicano permitió identificar movimientos financieros y actividades sospechosas, lo que llevó a su captura.

"Suponemos que en esa huida de México él trata de instalarse acá en Paraguay. Frustramos cualquier tipo de actividad o negocio delictuoso que iba a emprender”, precisó.

Rachid destacó que este operativo es parte de la estrategia de Paraguay para responder a solicitudes de cooperación internacional en materia de inteligencia y ubicación de objetivos de alto valor.

“No es la primera vez que hacemos este tipo de trabajos… nuestra línea de acción es evitar que el crimen organizado transnacional eche raíces en Paraguay”, subrayó.

La captura del presunto delincuente ocurrió la noche del viernes 12 de septiembre en una residencia con alberca en territorio paraguayo. Durante el cateo se aseguraron joyas, fajos de dinero en distintas divisas, identificaciones, teléfonos celulares y botellas de vino de lujo.

Medios del país sudamericano destacaron que Bermúdez “eligió la ruta más larga” al negarse a su entrega voluntaria, lo que activó el proceso formal de extradición previsto en los tratados internacionales entre México y Paraguay.