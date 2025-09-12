Detienen en Paraguay a Hernán Bermúdez, exfuncionario en Tabasco y líder criminal de "La Barredora"

Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco y líder de la organización criminal conocida como La Barredora, fue detenido en Paraguay, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A través de sus redes sociales, el funcionario indicó que la captura se logró luego de una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y como parte de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de “Cero Tolerancia a la Corrupción”.

“Se realizó la detención de Hernán “N”, alias “Requena” o “El Abuelo”, presunto líder de la organización criminal conocida como “La Barredora”.

Al agradecer la colaboración y el apoyo de las autoridades de Paraguay, García Harfuch precsó que en esta operación fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia.

¿Quién es Hernán Bermúdez Requena?

Ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Tabasco, quien se encontraba prófugo de la justicia luego de que se emitió una orden de aprehensión en su contra en febrero pasado.

Se le consideró líder de “La Barredora”, y cuenta orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en Tabasco. De igual manera, tenía una Notificación Roja emitida por Interpol México el 17 de julio de 2025.