México estrechó su relación con Cuba, pero dejó pasar oportunidad de impulsar cambios en la isla: analistas

Durante los últimos cinco años, el gobierno mexicano estrechó su relación con el régimen cubano hasta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió precipitar un proceso de cambio en la isla, lo que obligó a la administración de la presidenta, Claudia Shenbaum, a limitarse a proporcionar únicamente ayuda humanitaria, exponen especialistas consultados por El Economista.

Destacan que, en ese episodio, la actitud del gobierno mexicano expone una enorme contradicción pues, mientras busca por todos los medios mantenerse como parte del bloque económico de Norteamérica, mantiene una retórica de apoyo a la Revolución Cubana.

Además, subrayan, aparece como una nación que pudo haber protagonizado un papel importante en este momento histórico, impulsando una reestructuración y apertura en la isla, que hubiera evitado llegar a la situación de colapso económico que hoy padece, pero optó por quedar como el aplaudidor de un régimen en decadencia.

La 4T y el régimen cubano se miran como camaradas

El director del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México, Rafael Rojas, explica que, durante la primera mitad del sexenio del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno mexicano le prestó muy poca atención a Cuba y, en general, a América Latina. La política exterior estuvo concentrada en la renegociación del T-MEC y en construir una buena relación con Estados Unidos.

Sin embargo, a partir de 2021, se observó un particular acercamiento con La Habana. Ese año llegó a México una delegación cubana importante para participar en la conmemoración del bicentenario de la consumación de la lucha por la independencia nacional.

Desde la perspectiva del reconocido académico originario de Cuba, López Obrador se esforzó por presentar la relación con la isla como un rompimiento respecto del trato que le dieron los gobiernos mexicanos neoliberales priistas y panistas.

En ese sentido, el exembajador de México en Cuba, Ricardo Pascoe, destaca que se trata de una relación muy estrecha, no solamente por los lazos históricos entre México y Cuba, sino por la afinidad ideológica entre Morena y el Partido Comunista de Cuba.

Sin embargo, Rafael Rojas subraya que lo relevante en este episodio es que eso no se tradujo en un mayor intercambio comercial o de inversiones en la isla. Lo destacado fue el envío de petróleo mexicano a esa nación caribeña y la contratación de Médicos cubanos.

Incluso, ya en el sexenio de la presidenta Claudia Shembaum, continuó el subsidio petrolero a la isla e incluso México desplazó a Venezuela como principal proveedor de combustibles a ese país.

Más acercamiento solidario, pero menos comercio

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, en 2025, la participación de Cuba en las exportaciones de México representó 0.12%, mientras que las importaciones desde esa nación equivalieron a 0.0022%. Ese año el balance comercial neto (es decir la diferencia de exportaciones e importaciones) entre México y la isla fue de 686 millones de dólares, favorable a México.

Si se analizan los reportes del intercambio comercial de 2006 a 2024, se observa que entre 2007 y 2012 las importaciones de productos cubanos registraron un promedio anual de 21.9 millones de dólares; entre 2013 y 2018 en un promedio anual de 12.7 millones de dólares y entre 2019 y 2024 en un promedio anual de 14.3 millones de dólares. Eso quiere decir que durante el sexenio del presidente López Obrador se le compró menos a Cuba que durante el sexenio de Felipe Calderón. En 2024 las importaciones desde ese país sumaron 13.8 millones de dólares.

En el caso de las exportaciones de México a la isla, de 2007 a 2012 (en el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa) fueron de un promedio anual de 296.7 millones de dólares; entre 2013 y 2018 (en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto) de 364.1 millones de dólares y entre 2019 y 2024 (en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador) de 281.3 millones de dólares.

Eso quiere decir que durante la administración de López Obrador se le compró menos que en la de los dos sexenios anteriores. En 2018 México exportó a la isla 418 millones de dólares y en 2024 la cifra bajó a 182 millones de dólares, según cifras de la Secretaría de Economía.

Infográfico EE

En 2025 México mandó 17.2 millones de barriles de combustible a Cuba

Por otra parte, de acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), durante 2025, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum envió a Cuba 17 millones 250,000 barriles de petróleo y 245.9 millones de litros de combustible (turbosina, diésel y gasolina).

Asegura que en el sexenio actual se dispararon los envíos de Pemex a la isla.

MCCI documentó 65 envíos realizados a través de la filial Gasolinas Bienestar en 32 fechas. De esos embarques, registrados entre mayo y diciembre de 2025, quince contenían petróleo crudo y 17 millones 250,000 barriles, en su mayoría identificado como istmo y solamente poco más de 1.1 millones de barriles fueron de crudo ligero.

En octubre pasado, MCCI señaló que en el segundo cuatrimestre del 2025 el Gobierno de la presidenta Sheinbaum había triplicado los envíos de petróleo crudo y combustible subsidiado a Cuba, al superar el valor de los hidrocarburos exportados los 3,000 millones de dólares.

En enero pasado, México frenó sus envíos a la isla, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump emitió una orden ejecutiva para imponer aranceles a las importaciones de los países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

En 2026 Pemex ha realizado un solo envío a Cuba de poco más de 13 millones de litros de diésel automotriz, registrado el pasado 19 de enero, de acuerdo con información en plataformas de comercio exterior citadas por MCCI

Permanecen en México unos 3,000 Médicos Cubanos

Entre el 10 de noviembre de 2022 y el 7 de febrero de 2024, el gobierno mexicano pagó 472 millones 441,229 pesos a la empresa privada cubana Comercializadora de Servicios Cubanos, S.A. por los servicios de los médicos cubanos.

El 16 de julio de 2024, el IMSS informó que hasta esa fecha 950 médicos cubanos se encontraban trabajando en 23 estados y que, a través de la firma de un nuevo convenio iban a llegar al país 2, 700 nuevos especialistas para fortalecer la atención médica de pacientes sin seguridad social en los programas del IMSS-Bienestar.

Hasta septiembre de 2024 el país ya había recibido un total de 3,101.

Gobierno mexicano opta por exaltar legado de la Revolución Cubana

El académico Rafael Rojas indica que el discurso del gobierno mexicano que acompañaba a la política hacia la isla, particularmente desde la segunda mitad de la administración de López Obrador está enfocado en la defensa del legado de la Revolución Cubana y la exaltación de sus líderes históricos y una constante caracterización de admiración de las virtudes patrióticas del pueblo cubano.

Sin embargo, advierte que esa narrativa ha perdido intensidad durante el gobierno de la presidenta Sheinbaum.

Además, luego de la operación estadounidense del 3 de enero de 2025 para detener en Venezuela al presidente Nicolás Maduro y la disposición de sanciones arancelarias a quien le venda combustible a Cuba, ocurrió una interrupción brusca de los envíos de petróleo mexicano a la isla.

No obstante, apunta que, a partir de eso, lo que ha hecho el gobierno mexicano es compensar el acatamiento de la orden ejecutiva de Trump con ayuda humanitaria.

En ese aspecto, Ricardo Pascoe considera que México ha equivocado el enfoque porque en lugar de caer en la glorificación de cuanta cosa haga y diga el gobierno cubano, debió haberse empeñado a convencerlo en hacer su propia transición sin la intervención extranjera.

Hacer lo que hizo Mijaíl Gorbachov en la Unión Soviética, su perestroika y glasnost que implicaba hacer una reforma económica, o sea, abrir la economía y hacer una reforma política para democratizar las instituciones. “Pero se ha negado a las dos cosas”.

Para el exembajador, en Cuba se han empecinado en la cerrazón de la elite cubana y entonces hoy están enfrentando el insólito reto de que la perestroika y glasnost les van a ser impuestas por Estados Unidos.

Desde su perspectiva, ese es un grave error, porque México no ha jugado un papel relevante en transformar a la economía y la sociedad cubanas.

En vez de eso, solo quedó como aplaudidor del régimen actual y con ello avaló la situación actual en la isla, incluyendo la dictadura y la miseria en la que está viviendo el pueblo cubano.

Como consecuencia de ello, hoy ante la presión de Estados Unidos hacia Cuba, no puede decir nada, ni es parte ya de la discusión.

Gobierno mexicano está en un dilema y contradicción

Por otra parte, Rafael Rojas opina que la política exterior mexicana expone una profunda contradicción. Por un lado, está interesada en mantenerse en el bloque económico de América del norte y, por otro, en enarbolar un discurso procubano.

Al respecto Ricardo Pascoe llama la atención en que los regímenes del PRI y del PAN, siempre mantuvieron históricamente una estrecha relación diplomática y política con Cuba, pero no era una relación de empatía ideológica ni del PRI ni del PAN con el modelo político del PCC.

La diferencia con Morena es que, además de mantener esa relación estrecha política y diplomática, existe la afinidad ideológica y eso entra en contradicción con el modelo económico mexicano que se expresa en el T-MEC y por lo tanto en la relación con Estados Unidos.

El régimen cubano está en su momento más débil

En otro aspecto, Ricardo Pascoe es enfático al señalar que el régimen surgido de la Revolución Cubana se encuentra en su momento más débil y se debe a tres factores: un presidente que no es visto como la autoridad política real, sino como un emisario de la familia Castro; la crisis económica que padece la Revolución y el aislamiento internacional.

“Entonces tenemos la tormenta perfecta, que es la debilidad absoluta frente a las presiones estadounidenses”.

La Revolución Cubana nunca ha vivido de sus propios ingresos. Siempre ha vivido de la solidaridad de otros, ya sea de la Unión Soviética, Alemania, Polonia, en su momento; China, Venezuela y México, entre muchos otros, remarca.

“El problema ahora es que toda esa solidaridad histórica se ha esfumado”.

El exembajador hace hincapié en que el colapso económico que vive hoy la isla es de larga data y no solo se explica por el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, sino por las decisiones que han tomado sus autoridades y las que no han querido tomar.

“Esa situación llegó a un punto culminante que es lo que estamos viviendo hoy, el colapso de la economía que no puede vivir con sus propios recursos”, reitera.

Hay un proceso abierto entre Estados Unidos y Cuba

Ante la situación antes descrita, Rafael Rojas piensa que en lo que debe ponerse atención es en el proceso de negociación que hay entre Estados Unidos y Cuba.

Recuerda que la semana pasada el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez reconoció que hay una negociación entre los dos gobiernos y se espera que eso produzca algún tipo de distinción y eventualmente un nuevo esquema de vínculo bilateral entre ambos países.

Recuerda que la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha dicho que México respalda ese diálogo, sin embargo, en su opinión, el mensaje del expresidente López Obrador de hace unos días, en el que expresa su solidaridad con Cuba y llama a enviar donativos a la isla, va en sentido contrario, es decir, en el sentido de no favorecer las negociaciones y de que Cuba permanezca con el sistema actual.

“Yo creo que ahí está el principal dilema para la actual administración mexicana”, abunda.