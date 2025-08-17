Marcha pro-Palestina en la CDMX finaliza con incidentes menores

Colectivos pro-Palestina marcharon este domingo del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México, con saldo de incidentes menores y tres lesionados por un accidente con el equipo de sonido.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) indicó que alrededor de mil personas se congregaron en el monumento histórico ubicado sobre Paseo de la Reforma y marcharon hacia la Alameda Central, en donde los asistentes emitieron un pronunciamiento para después trasladarse a la Plaza Tlaxcoaque.

Marcha pro-Palestina en la Ciudad de México.Foto EE: Eric Lugo

Durante la manifestación, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, personal de la SSC-CDMX realizó una formación para retirarles objetos aptos para agredir a un grupo de manifestantes que se encontraban embozados, entre ellos un bastón retractil, cadenas, fuegos artificiales y cohetones.

Esta acción derivó en el descontento de los participantes, quienes comenzaron a hacerse de palabras y empujones con los agentes.

Posteriormente, los oficiales se replegaron para evitar una confrontación y mantuvieron el acompañamiento de las acciones a distancia.

En tanto, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a diez personas, una de ellas que requirió su traslado a un hospital por un golpe en la cabeza causado por la caída de bocinas de un camión donde se transportaba el sonido y dos policías que fueron atendidos en el sitio.

A fin de evitar actos de vandalismo, autoridades del Gobierno de la CDMX notificaron previamente a establecimientos y vecinos de la zona de la protesta. Asimismo, se desplegó personal policial equipado exclusivamente con equipo de protección preventiva, como cascos, escudos y extintores.