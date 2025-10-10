Tormenta tropical Raymond dejará lluvias intensas este fin de semana en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la tormenta tropical Raymond continuará desplazándose frente a las costas del Pacífico mexicano durante este fin de semana, provocando lluvias intensas, oleaje elevado y fuertes rachas de viento en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Veracruz, así como precipitaciones muy fuertes en entidades del centro y sur del país.

Viernes 10 de octubre

Durante este viernes, Raymond genera lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en estados del occidente como Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

También se prevén vientos de hasta 80 km/h y oleaje de 3 a 4 metros en costas de Michoacán, Colima y Jalisco, con posibilidad de trombas marinas.

En la Ciudad de México y el Estado de México, se esperan chubascos con descargas eléctricas y lluvias fuertes por la tarde, con temperaturas máximas de 20 a 22 °C y mínimas cercanas a los 13 °C.

Por otro lado, los remanentes de la tormenta Priscilla, ya degradada a ciclón post-tropical, mantienen lluvias y viento fuerte en Baja California Sur, donde el oleaje podría alcanzar hasta 3 metros de altura.

Sábado 11 de octubre

Para el sábado, Raymond continuará su trayectoria paralela al Pacífico central, debilitándose gradualmente pero dejando lluvias muy fuertes a intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como en el noreste y oriente del país, donde la humedad del Golfo de México y una vaguada monzónica favorecerán el temporal en Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Se pronostican vientos de hasta 90 km/h y oleaje de 5 metros en costas del occidente, mientras que en el norte y centro del país se mantendrán lluvias de menor intensidad. En zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Puebla y Veracruz, la temperatura podría descender a 0 °C durante la madrugada del domingo.

Domingo 12 de octubre

Para el domingo, los efectos de Raymond y del nuevo frente frío que ingresará por el noroeste generarán lluvias torrenciales en Sonora, así como muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Chihuahua.

En el resto del país, se prevé una disminución gradual de las precipitaciones por la influencia de un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, aunque continuarán chubascos aislados en el centro, sureste y península de Yucatán.

Las temperaturas máximas superarán los 35 °C en el norte y occidente, especialmente en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca y Guerrero, mientras que el amanecer será frío en zonas altas del centro y norte, con mínimas de 0 a 5 °C.

Recomendaciones

El SMN exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos oficiales, ya que las lluvias intensas podrían generar desbordamientos de ríos, deslaves e inundaciones, así como caída de árboles o anuncios publicitarios por los vientos fuertes.

Los reportes actualizados pueden consultarse en el sitio del Servicio Meteorológico Nacional (smn.conagua.gob.mx).