Protección Civil fortalece operativos y brinda apoyo tras fuertes lluvias

⁠En la Huasteca potosina, la dependencia estableció un operativo en coordinación con municipios para atender reubicaciones a causa de las inundaciones.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer que, derivado de las lluvias intensas, mantiene un operativo de vigilancia y atención permanente en los 59 municipios, priorizando un apoyo sin límites para la región huasteca, ya que ahí se registraron las mayores afectaciones, por lo que personal se trasladó a los municipios afectados para llevar la ayuda necesaria a la ciudadanía.

El director de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, informó que, por instrucciones del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona se enviará más personal para reforzar las labores de auxilio y atención a la población además de permanente comunicación con las autoridades municipales.

De acuerdo a los reportes municipales, se tiene afectaciones: Tamazunchale, encharcamientos en el Barrio de San Rafael, la calle 16 de septiembre y el Callejón Tatiano, zona baja del río, por lo que se realizó la evacuación preventiva; en Tanquián de Escobedo, se atienden tres viviendas afectadas y se realizó la evacuación de 30 familias y 5 personas adultas, quienes fueron trasladadas a la Casa Ejidal habilitada como refugio temporal.

Además, en San Martín Chalchicuautla, el campo deportivo se encuentra inundado debido a la crecida de dos arroyos y se realizó la evacuación de las familias que habitan cerca del lugar. En el resto de los municipios de la Huasteca, se reportan principalmente cierres carreteros debido a la caída de árboles o deslaves.

La CEPC hizo un llamado a la población de la huasteca y municipios a atender las indicaciones de las autoridades municipales y de Protección Civil, evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, tanto a pie como en vehículos y reportar cualquier incidente a los números de emergencia.