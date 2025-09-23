Huracán Narda alcanza categoría 1 frente a costas del Pacífico mexicano

La tormenta tropical Narda se fortaleció la mañana de este martes y alcanzó la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, su centro se localizó a 475 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 480 kilómetros al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco. Presenta vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de hasta 170 km/h y un desplazamiento hacia el oeste a 20 km/h.

Lluvias y oleaje en el occidente del país

Los desprendimientos nubosos de Narda provocarán lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en Jalisco, Colima y Michoacán, además de rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en sus costas.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y caída de granizo, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos, inundaciones y deslaves en zonas bajas o montañosas.

Llamado a extremar precauciones

Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que los vientos fuertes podrían derribar árboles, estructuras ligeras y anuncios publicitarios.

Se recomienda seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las instancias de Protección Civil, además de tomar precauciones ante el oleaje elevado y condiciones adversas.