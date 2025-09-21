Buscar
El Economista
Política

Lectura 2:00 min

Se forma la tormenta tropical Narda; se esperan lluvias intensas en Oaxaca y Guerrero

Se prevé que en las próximas horas se incrementará el viento y el oleaje en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.

Redacción El Economista

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó la tarde de este domingo que se formó la tormenta tropical Narda en el océano Pacífico, sistema que ya genera lluvias de gran intensidad y condiciones de oleaje elevado en el sur del país.

A las 15:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Narda se localizó a 390 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 440 km al sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de hasta 75 km/h y avanza hacia el noroeste a 17 km/h.

Se prevé que en las próximas horas se incrementará el viento y el oleaje en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.

Estados afectados y riesgos

Las bandas nubosas de Narda provocarán:

Lluvias intensas (75 a 150 mm) en el este y la costa de Oaxaca, así como en el sur de Guerrero.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Michoacán.

Rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Oaxaca y Guerrero.

Por lo anterior, las autoridades advirtieron que estas precipitaciones podrían generar deslaves, desbordamientos de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas.

Finalmente, Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional exhortaron a la población de los estados afectados a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil para prevenir riesgos.

Te puede interesar

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete