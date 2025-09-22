Tormenta tropical Narda: SMN pronostica lluvias intensas en occidente y sur del territorio mexicano

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias de muy fuertes a intensas en el este del territorio nacional, la costa de Guerrero, el oeste de Michoacán, la costa de Colima y el suroeste de Jalisco a causa de la tormenta tropical Narda.

Según el último reporte del órgano perteneciente a la Comisión Nacional del Agua, a las 21:00 horas de este lunes, Narda se localizó a 320 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, en Michoacán y a 355 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo Colima, con vientos máximos sostenidos de 100 km por hora.

Narda se desplaza hacia el oeste a 20 km por hora y el SMN prevé que durante mañana del martes mantenga esta trayectoria para alejarse gradualmente de México. Sin embargo, también se estima que esta tormenta tropical "tendrá un fortalecimiento constante y evolucionará a huracán".