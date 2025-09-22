Buscar
El Economista
Política

Lectura 1:00 min

Tormenta tropical Narda: SMN pronostica lluvias intensas en occidente y sur del territorio mexicano

El Servicio Meteorológico Nacional estima que Narda evolucionará a huracán y que mantendrá su trayectoria hacia el oeste para alejarse gradualmente del territorio mexicano.

main image

Imagen satelital de la tormenta tropical Narda en su paso cerca de las costas de México.Cortesía X / @conagua_clima

Redacción El Economista

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias de muy fuertes a intensas en el este del territorio nacional, la costa de Guerrero, el oeste de Michoacán, la costa de Colima y el suroeste de Jalisco a causa de la tormenta tropical Narda.

Según el último reporte del órgano perteneciente a la Comisión Nacional del Agua, a las 21:00 horas de este lunes, Narda se localizó a 320 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, en Michoacán y a 355 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo Colima, con vientos máximos sostenidos de 100 km por hora.

Narda se desplaza hacia el oeste a 20 km por hora y el SMN prevé que durante mañana del martes mantenga esta trayectoria para alejarse gradualmente de México. Sin embargo, también se estima que esta tormenta tropical "tendrá un fortalecimiento constante y evolucionará a huracán".

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete