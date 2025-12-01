Hallan con vida a dos elementos de inteligencia mexicanos secuestrados

Dos elementos de los servicios de inteligencia de México secuestrados la semana pasada por un grupo criminal en el estado de Jalisco (oeste) fueron hallados con vida, informó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum. Ambos realizaban investigaciones en esa convulsa región con fuerte presencia de bandas narcotraficantes cuando se advirtió su desaparición.

"Los dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana secuestrados por un grupo criminal en Jalisco fueron encontrados en buen estado de salud", anunció la mandataria mexicana en su habitual rueda de prensa matutina.

Poco después, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, agradeció al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, "su apoyo en la búsqueda" de estos efectivos, quienes "pronto estarán con sus familias", añadió.

La semana pasada, al reportar la desaparición de los agentes, el despacho de Seguridad explicó que ambos trabajaban en "la desarticulación de células criminales en el estado de Jalisco".

En esa región surgió el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado en febrero como "organización terrorista extranjera" por el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Harfuch ha reforzado las tareas de inteligencia para combatir a las mafias narcotraficantes desde que asumió el cargo al iniciar el gobierno de Sheinbaum en octubre de 2024.

En diciembre de ese año, un miembro del equipo investigador del secretario fue asesinado en el estado de Sinaloa (noroeste). Meses atrás un jefe policial de Ciudad de México cercano a Harfuch fue abatido a tiros por criminales en un suburbio de la capital.

El propio Harfuch resultó herido tras un espectacular atentado ocurrido en una céntrica avenida de Ciudad de México en 2020, cuando se desempeñaba como jefe de la policía de la capital, cargo que ocupó mientras Sheinbaum fue alcaldesa, entre 2018 y 2023.