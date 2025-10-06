García Harfuch confirma la detención de presunto líder de célula dedicada al secuestro en Durango

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de seis personas durante un operativo realizado en Durango.

El funcionario destacó que entre los detenidos se encuentra José Luis "N", alias "Don José", quien cuenta con una orden de aprehensión y es identificado como uno de los líderes de una célula delictiva en la zona".

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cédula delictiva presuntamente liderada por José Luis "N" se dedicaba al secuestro y al tráfico de migrantes.

García Harfuch detalló en un mensaje publicado en la red social X que durante el operativo encabezado por el Ejército mexicano, la Secretaría de la Defensa y la Fiscalía General de la República (FGR) se aseguraron cinco inmuebles relacionados con sus actividades delictivas.