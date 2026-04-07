Insisten en que avanzaría “Plan B” sin cambios

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que la minuta que reforma la Constitución para reducir privilegios, redefinir la integración de los ayuntamientos y disminuir el presupuesto de los Congresos locales, el llamado “plan B”, se someterá a discusión y votación del pleno cameral en la sesión ordinaria de mañana.

“El próximo miércoles tendremos en el pleno la discusión y, en su caso, aprobación del llamado ‘plan B’, que sólo contempla tres artículos, el 115, 116 y el 134 (de la Constitución) propuestos a modificar”, afirmó el también coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara Baja.

Se prevé que la referida minuta, remitida por la Cámara de Senadores, se apruebe en sus términos; es decir, sin sufrir modificaciones, en cuyo caso el decreto correspondiente será remitido a las legislaturas estatales para su eventual aprobación o rechazo.

Por tratarse de cambios a la Constitución, su aprobación requiere del aval de las dos cámaras que conforman el Congreso de la Unión y al menos 17 de los 32 congresos de las entidades federativas del país.

Los ayuntamientos, según la nueva redacción del Artículo 115, serán integrados por un presidente, “una sindicatura y hasta 15 regidurías de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal’’.

El Artículo 116 prevé que las constituciones estatales deberán establecer “que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del cero punto setenta por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente’’.

La adición del Artículo 134 establece que las remuneraciones de los consejeros y magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral (INE), de organismos públicos electorales y tribunales electorales locales “no excederán el límite establecido en el artículo 127’’ de la Constitución “y no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”.