Detienen a siete escoltas de Manzo; uno está prófugo

Como parte de las investigaciones por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, siete de sus ocho escoltas fueron detenidos, mientras que el octavo se encuentra prófugo, al tiempo que a Jorge Armando ‘N’, alias el Licenciado, se le dictó prisión preventiva.

De acuerdo con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, el octavo escolta del alcalde huyó mientras se realizaba la detención de los demás el viernes pasado.

“Ya se estableció como parte de la fiscalía esta línea que incluye su primer círculo de seguridad, ocho escoltas; ayer (viernes) fueron detenidos siete, uno no, es decir, se encuentra prófugo”, expresó a medios locales.

La fiscalía de Michoacán detuvo a los siete escoltas por su presunta participación en el delito de homicidio calificado, por omisión, quienes fueron puestos a disposición de un juez de control, el cual les dictó prisión preventiva.

“En acción interinstitucional, cumplimentamos orden de aprehensión contra siete servidores públicos del municipio de Uruapan, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en agravio del presidente municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez”, detalló la fiscalía local.

De igual manera, la dependencia informó sobre el traslado de las siete personas al Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez” en Morelia.

“En la acción participaron Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Guardia Nacional”, añadió la dependencia.

Presentan pruebas

Según medios locales, para justificar estas detenciones, la Fiscalía Estatal de Michoacán presentó pruebas periciales y documentales que señalan a los custodios de no cumplieron con el deber de proteger al presidente, ya que cuatro estaban a una distancia muy lejana, la cual está fuera de los protocolos de seguridad.

Mientras que uno de ellos aceptó que asesinó al agresor a corta distancia cuando ya estaba sometido, incluso esposado. Se dijo que el dictamen en materia de balística determinó que el disparo que le provocó la muerte al agresor fue tan solo 10 cm de su cuello y fue con su propia arma.

Audiencias

De igual forma, el juez de control dictó prisión preventiva en contra de Jorge Armando ‘N’, alias el Licenciado; a esta persona se le considera como el autor intelectual del homicidio.

En tanto, también se dio a conocer que el homicidio del alcalde fue por órdenes de líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes ofrecieron 2 millones de pesos por su asesinato..

Es así que el Licenciado fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 01 “El Altiplano”.

Mientras que se prevé que el próximo miércoles 26 de noviembre de 2025, se retome la audiencia para determinar la situación jurídica de los escoltas.