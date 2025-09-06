Detienen a empresarios y funcionarios por mercado ilícito de combustibles tras decomiso en Tampico

En seguimiento a una investigación que comenzó tras el decomiso de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, autoridades federales llevaron a cabo la detención de directivos de empresas y servidores públicos presuntamente involucrados en el mercado ilícito de combustibles.

De acuerdo con información oficial, la acción fue resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), instituciones que ejecutaron diversas órdenes de aprehensión contra los implicados.

Empresarios y funcionarios implicados

El operativo forma parte de las indagatorias derivadas del hallazgo en marzo pasado, cuando fueron asegurados millones de litros de hidrocarburo en la zona portuaria de Tampico. Desde entonces, las autoridades han seguido la pista de las redes de complicidad que permitieron la operación de este mercado ilícito.

Aunque no se han revelado los nombres de los detenidos, se confirmó que entre ellos se encuentran directivos de empresas y funcionarios públicos, todos con orden de aprehensión vigente. Estas personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para el inicio de los procesos correspondientes.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, señaló que la investigación se mantiene abierta y que se continuará trabajando hasta detener a todos los responsables relacionados con este delito.

Las autoridades reiteraron que estas acciones buscan garantizar resultados efectivos y enviar un mensaje de cero tolerancia hacia las estructuras que alimentan la corrupción en este sector.

Por último, se informó que mañana, domingo 7 de septiembre, a las 11:00 horas, se ofrecerá una conferencia de prensa para dar a conocer más detalles sobre este operativo y las investigaciones en curso.