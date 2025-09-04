Acuerdan México y Estados Unidos combatir huachicol

Bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y confianza mutua, México y Estados Unidos alcanzaron un entendimiento de cooperación en materia de seguridad, anunciaron ambos gobiernos tras la primera visita de trabajo a México del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

En un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, se acordó la creación de un grupo de alto nivel que revisará de manera periódica —sin precisar tiempos— los avances del Programa de Cooperación en Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, cuyo propósito es desmantelar al crimen organizado transnacional, frenar el tráfico de drogas y armas, así como atender los flujos ilegales de personas en la frontera.

En una conferencia conjunta, De la Fuente subrayó que este mecanismo permitirá supervisar acciones concretas como la eliminación de túneles clandestinos, la persecución de flujos financieros ilícitos, la prevención del robo de combustible y el fortalecimiento de inspecciones e investigaciones. “Este trabajo se da con respeto a la soberanía y sin subordinación”, enfatizó.

Como parte de los avances, Rubio destacó la entrega de 55 capos requeridos por la justicia estadounidense, operaciones conjuntas de inteligencia, intercambio de información y programas de capacitación.

“Estoy muy feliz de que hayamos alcanzado un nivel de cooperación histórico, realmente en los últimos ocho meses. Nunca en la historia de ambos países hemos visto el nivel de cooperación que tenemos en este momento, una cooperación a un nivel que respeta la integridad y la soberanía de ambos países, pero al mismo tiempo, esta cooperación ha llevado a resultados concretos”, declaró.

Cabe señalar que en el sexenio anterior, se implementó el Entendimiento Bicentenario, en el cual ambos países se comprometían en realizar acciones en materia de seguridad, tráfico de armas, violencia, armas ilícitas y adicción a drogas. El robo a combustibles no se encontraba dentro de ese acuerdo.

De la Fuente destacó que este trabajo coordinado se da “con respeto a la soberanía y sin subordinación”. Ambos coincidieron en que los cárteles representan una amenaza común para la seguridad nacional de México y Estados Unidos, por lo que la colaboración binacional es clave.

“Hay resultados inobjetables, los encuentros en la frontera han disminuido 93% (...) las incautaciones de fentanilo desde que inició el gobierno de la presidenta Sheinbaum han disminuido 50% y la disminución de crímenes en México ha disminuido 32%”, dijo De la Fuente.

Ambos gobiernos destacaron asegurar la frontera, reducir el tráfico de fentanilo y mejorar el intercambio de inteligencia, siempre dentro de sus respectivos marcos legales. Además, se acordó fortalecer la cooperación en salud pública mediante campañas de prevención del consumo de drogas ilícitas y opioides.

Por otro lado, desde Washington, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, informó que Rubio agradeció a la mandataria mexicana la colaboración para administrar de manera más efectiva los recursos hídricos compartidos y expresó confianza en que habrá mayores avances. También resaltó que durante la reunión se enfatizó la necesidad de superar las barreras comerciales y no comerciales con el fin de promover la prosperidad en ambas naciones.

Flujo de armas

Marco Rubio, señaló que uno de los ejes centrales del nuevo plan de seguridad bilateral es detener el flujo de armas hacia México y la región del Caribe. Explicó que en estas acciones participan agencias como la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

“Las armas no solo llegan a México, también fluyen a Haití, Jamaica, Trinidad y otras islas del Caribe. Vamos a ponerle fin. Esto requiere cooperación: cuando México confisque armamento y reporte su origen, podremos rastrear redes y desmantelarlas. Ese es el objetivo de este acuerdo, que además fortalece nuestra propia seguridad”, afirmó.

Advirtió, además, sobre la creciente amenaza de armamento no convencional en manos de los cárteles, que incluyen minas terrestres, granadas y drones utilizados por grupos narcoterroristas que operan desde Venezuela y, en algunos casos, en Colombia. “Imaginen drones en manos de estos grupos, amenazando a los Estados y a sus fuerzas de seguridad. Es un tema en el que debemos concentrarnos”, subrayó.

Coordinación, desde el respeto a la soberanía

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el nuevo programa de cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos se basa en cuatro ejes fundamentales: reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y confianza mutua.

A través de su cuenta de X, la mandataria calificó de cordial el encuentro que sostuvo con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su primera visita de trabajo a México.

“Acordamos el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, luego de varios meses de trabajo”, señaló.

El acuerdo contempla la creación de un mecanismo de alto nivel para dar seguimiento a los compromisos en materia de seguridad, como combatir el tráfico de drogas y armas, prevenir el robo de combustible, desmantelar redes financieras ilícitas y fortalecer la seguridad fronteriza.

Ambos gobiernos subrayaron que esta coordinación se desarrollará siempre bajo el respeto a las leyes y soberanía de cada país. Sheinbaum enfatizó que la estrategia responde a la necesidad de enfrentar amenazas comunes como el crimen organizado transnacional, al tiempo que se refuerza la cooperación en salud pública y desarrollo regional.