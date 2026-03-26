Decomisan más de 60 toneladas de mercancía pirata del Mundial 2026 en Tepito

Un operativo conjunto encabezado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) derivó en el aseguramiento de mercancía pirata relacionada con el Mundial de Futbol 2026 en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, donde se intervinieron múltiples bodegas y locales comerciales.

Desde la mañana de este jueves, personal del IMPI, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Marina, ejecutó cateos en al menos 4 bodegas y 15 locales ubicados principalmente en la calle Aztecas, en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc.

El despliegue incluyó un fuerte dispositivo de seguridad con cierres viales en Eje 1 Norte y zonas aledañas, lo que generó afectaciones al tránsito en el centro de la capital durante las primeras horas del jueves 26 de marzo.

De acuerdo con autoridades, el operativo responde a un acuerdo con la FIFA para combatir la comercialización ilegal de productos vinculados a la Copa del Mundo 2026.

Decomisan ropa, calzado y artículos con marcas falsificadas

Durante las diligencias se aseguraron miles de productos apócrifos, entre ellos playeras, shorts, tenis, calcetas, balones y accesorios con logotipos de selecciones nacionales y del torneo mundialista.

La mercancía fue retirada en camiones oficiales, luego de ser embalada en bolsas con sellos de aseguramiento. De forma preliminar, se reporta el decomiso de más de 60 toneladas de artículos ilegales.

Los comerciantes no lograron acreditar la legal procedencia de los productos, por lo que quedaron bajo resguardo del IMPI para su análisis y eventual destrucción.

Estrategia nacional contra piratería rumbo al Mundial 2026

El titular del IMPI, Santiago Nieto, informó que este tipo de operativos se intensificarán en la capital del país y en otras ciudades sede del Mundial, como Guadalajara y Monterrey.

Explicó que la estrategia busca frenar la venta de mercancía ilegal ante el incremento de la demanda por el evento deportivo, además de proteger los derechos de propiedad industrial registrados.

En este contexto, la FIFA ha inscrito cientos de marcas relacionadas con el torneo, incluyendo nombres oficiales, diseño de balón y elementos gráficos, cuya reproducción sin autorización puede derivar en sanciones millonarias.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas detenidas, aunque durante el operativo se reportaron momentos de tensión entre comerciantes y elementos de seguridad.

El caso se mantiene en seguimiento, mientras continúan las acciones para combatir la piratería en uno de los principales puntos de distribución de mercancía informal en la capital.