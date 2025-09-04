Dan más de 59 millones vs adicciones

Mediante el Diario Oficial de la Federación se dio a conocer que, entre el 1 y el 4 de septiembre, se asignaron 59 millones 334,304.26 pesos a 12 entidades federativas como parte de la segunda transferencia del Programa E-025 “Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades”, en su componente Cultura en Salud Mental, operado por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama).

Los recursos deberán destinarse a acciones de prevención, detección y atención en materia de salud mental y consumo de sustancias, bajo metas e indicadores establecidos en los anexos técnicos de los convenios publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con los convenios específicos, la asignación quedó de la siguiente manera: Durango, 6 millones 441,718.43 pesos; Chiapas, 6 millones 250,449.67 pesos; Tabasco, 6 millones 279,301.39 pesos; Sinaloa, 6 millones 307,512.47 pesos; Aguascalientes, 5 millones 161,927.48 pesos; Estado de México, 4 millones 644,880.03 pesos, mientras que, Michoacán recibió 4 millones 626,018.74

A Querétaro le fueron transferidos 4 millones 629,863.91 pesos; a Colima, 4 millones 454,926.26 pesos; a Coahuila, 3 millones 846,971.12 pesos; 3 millones 353,392.48 pesos a Baja California Sur, y a Tlaxcala 3 millones 337,342.28 pesos.

Estos recursos forman parte de la estrategia federal “Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata”.