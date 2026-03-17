Clima en México el 18 de marzo: Lluvias, temperaturas extremas y vientos fuertes

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) informó que se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius con heladas para las primeras horas de este miércoles en las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

A través de un comunicado, el SMN indicó que además, se esperan temperaturas de 0 a 5 grados en zonas altas de Sonora, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Querétaro.

Pese al frío matutino, el termómetro subirá drásticamente por la tarde en gran parte del Pacífico y el norte del país. El SMN indicó que para la tarde de mañana se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Baja California, Sonora, Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Por otra parte, para Baja California Sur, Durango (noroeste), Estado de México (suroeste), Morelos y Puebla (suroeste), se espera que las temperaturas máximas sean de 30 a 35 grados.

¿En qué estados se prevén lluvias?

De acuerdo con el organismo, las lluvias fuertes se presentarán en zonas de Chiapas y Quintana Roo; en cuanto a los chubascos estarán presentes en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

A su vez, se pronostican lluvias aisladas en Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Michoacán.

Alerta por fuertes vientos y oleaje elevado

La navegación y las actividades costeras deberán extremar precauciones debido a un evento de componente norte. Se pronostican rachas de viento de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), provocando un oleaje peligroso de 3 a 4 metros de altura.

En la península de Yucatán y Quintana Roo, los vientos alcanzarán los 50 a 70 km/h con olas de hasta 3 metros. Por otro lado, en estados del interior como Chihuahua, Durango, Zacatecas y Jalisco, se esperan rachas de 30 a 50 km/h, mientras que en el noreste (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) el viento será de componente sur.

¿Cuál será el clima en la CDMX este miércoles?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX) informó que se esperan temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles en la alcaldía Tlalpan, es por ello que activó la Alerta Amarilla.

Indicó que entre la 01:00 y las 08:00 horas del 18 de marzo se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius.

Recomendaciones

Para la CDMX, la SGIRPC CDMX recomendó a la población:

Usar tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C

Agregó la importancia de lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial y en caso de presentar algún malestar, es importante acudir al centro de salud más cercano. Además, indicó que si se usan calentadores y/o chimeneas, se debe mantener una ventilación adecuada.

Tanto la SGIRPC CDMX como el SMN pidieron mantenerse informados a través de las cuentas oficiales. Que en caso de la dependencia citadina son: X (antes Twitter) @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX. Así como su sitio web www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.

Y para la dependencia federal, los canales oficiales son: www.gob.mx/conagua y https://smn.conagua.gob.mx; así como la cuenta de X @conagua_mx y @conagua_clima; https://www.facebook.com/smnmexico/, en Facebook; de Instagram y su canal de YouTube smnmexico, además en su aplicación para dispositivos móviles ConaguaClima.