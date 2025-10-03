Clara Brugada dará bono especial a policías de la CDMX tras marcha del 2 de octubre

Tras los hechos ocurridos durante la movilización del 2 de octubre, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que 94 elementos de la policía capitalina fueron trasladados a distintos hospitales para su atención especializada.

Brugada Molina precisó que 78 elementos fueron dados de alta durante la noche del jueves, 16 permanecen en observación y tres más se reportan delicados.

La jefa de gobierno capitalino reconoció la valentía de las y los policías de la CDMX que resistieron las provocaciones sin caer en confrontaciones.

“A diferencia de 1968, en nuestra ciudad la policía no reprime, nuestra policía construye paz, protege a la ciudadanía y ha contribuido a la reducción de la inseguridad”, reconoció Clara Brugada en un mensaje en sus redes sociales.

Entregarán bono de compensación a policías

La jefa de Gobierno expresó su solidaridad con quienes resultaron heridos. He instruyó la entrega de un reconocimiento especial y un bono de compensación.

Finalmente, la mandataria capitalina expresó respeto y gratitud por quienes, con vocación de servicio, trabajan diariamente para cuidar la Ciudad de México.

La movilización con motivo del 57 aniversario del movimiento estudiantil de 1968 contó con una participación estimada de 10,000 asistentes en distintos puntos de la CDMX.

Durante la marcha del 2 de octubre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) reportó que 94 policías resultaron lesionados y requirieron su traslado a hospitales para atención médica, con tres elementos en estado grave. Además, los servicios de salud reportaron la atención a 29 civiles lesionados de manera prehospitalaria.

Videos en redes sociales mostraron agresiones ocurridas contra estudiantes y reporteros encargados de la cobertura periodística del evento.