Chubascos y lluvias fuertes marcarán el clima este fin de semana en el Valle de México

El Valle de México se prepara para un fin de semana marcado por las precipitaciones ya que un canal de baja presión y la inestabilidad atmosférica, en conjunción con el monzón mexicano, mantendrán la probabilidad de lluvias, chubascos e incluso la caída de granizo en la capital y el Estado de México, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Lo que resta de este viernes 15 de agosto

Para la tarde de hoy, se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes en ambas entidades, con acumulaciones que podrían superar los 25 mm.

Las tormentas no solo vendrán acompañadas de descargas eléctricas, sino también de la posibilidad de granizo, por lo anterior las autoridades hicieron un llamado a los habitantes a tomar precauciones, ya que estas condiciones podrían generar encharcamientos e inundaciones en zonas urbanas.

Pronóstico para el sábado 16 y domingo 17 de agosto

El pronóstico para el fin de semana no muestra grandes cambios. El sábado 16, la región continuará bajo la influencia de la baja presión. Se esperan intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, con volúmenes de precipitación entre 5 y 25 mm.

Para el domingo 17, el patrón se repite: se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y chubascos en la Ciudad de México. Se mantiene la posibilidad de descargas eléctricas y granizo, lo que podría complicar el tránsito y las actividades al aire libre.

Adicionalmente, el SMN destaca un factor importante: las bajas temperaturas nocturnas. Durante las madrugadas del sábado y domingo, los termómetros podrían descender hasta los 0 a 5 °C en las zonas serranas del Estado de México. Se recomienda a la población de estas áreas tomar medidas para protegerse del frío.

El SMN subraya que las lluvias pronosticadas pueden originar deslaves e inundaciones, por lo que es crucial mantenerse al tanto de los avisos de protección civil y tomar las precauciones necesarias.