CDMX activa Alerta Roja por intensas lluvias y granizo: afectaciones y cierres en transporte

La tarde de este domingo 10 de agosto, las autoridades de la Ciudad de México activaron la Alerta Roja en ocho alcaldías debido a la intensificación de lluvias fuertes acompañadas de granizo, lo que ha provocado encharcamientos, caída de ramas y árboles, así como afectaciones parciales en el servicio de transporte público.

Lluvias intensas en ocho alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que la Alerta Roja aplica para Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza donde se prevén precipitaciones de entre 50 y 70 milímetros y posible caída de granizo, entre las 18:35 y las 22:00 horas.

Además, se actualizó la Alerta Naranja para Benito Juárez, Cuajimalpa y Magdalena Contreras, con pronóstico de lluvias de 30 a 49 mm y granizo, mientras que en Coyoacán, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco se mantiene la Alerta Amarilla con precipitaciones de entre 15 y 29 mm.

Principales incidentes registrados

Hasta el cierre de la tarde, autoridades y cuerpos de emergencia han atendido diversos reportes relacionados con las lluvias:

Centro Histórico: En República del Salvador y Correo Mayor, se registró un encharcamiento con un espejo de 100 metros y tirante de 25 centímetros.

Azcapotzalco: Caída de una rama de tres metros de longitud en San Miguel Amantla; sin lesionados. También se reportó un encharcamiento de 200 metros por 20 centímetros de tirante en Av. Tezozomoc y Camino a Nextengo, derivado del azolve de coladeras.

Miguel Hidalgo: En San Bartolo Naucalpan y Río Paraná, colonia Argentina Poniente, se reportó un encharcamiento de 80 metros y tirante de 20 cm que afectó únicamente la vialidad.

Álvaro Obregón: En la colonia La Mexicana, un árbol de 15 metros cayó sobre un poste de concreto y cableado eléctrico, causando daños a dos vehículos; no hubo personas lesionadas.

Cuauhtémoc: En Eje 1 Norte y Peralvillo se reportó un encharcamiento de 20 metros con tirante de 15 cm, mientras que en la colonia Hipódromo, sobre Sonora y Av. México, se registró uno de 40 metros y tirante de 25 cm.

Iztapalapa: Inundación sobre Ermita y San Lorenzo, colonia Plan de Iguala. Espejo de 80 m y tirante de 45 cm.

Afectaciones en transporte público

Las condiciones meteorológicas han impactado la operación del transporte masivo:

Metro: El servicio de la Línea 2 se mantiene en dos tramos: Cuatro Caminos–Pino Suárez y Xola–Tasqueña. Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecen cerradas.

Personal técnico de instalaciones eléctricas trabaja en la interestación Pino Suárez–San Antonio Abad para normalizar el servicio, luego de que, aparentemente por la lluvia en la zona, se registrara un cortocircuito en una instalación eléctrica. El área de incidentes relevantes realizará una investigación técnica para determinar las causas.

Cablebús: La Línea 3 suspendió momentáneamente el servicio por tormenta eléctrica en la zona poniente, aunque posteriormente reanudó operaciones tras la disminución de la actividad eléctrica.

Recomendaciones a la población

La SGIRPC llamó a la ciudadanía a:

Portar paraguas o impermeable.

Barrer y mantener libres de basura las coladeras.

Evitar transitar por zonas con encharcamientos o inundaciones.

No permanecer cerca de árboles, muros, cables de electricidad o espectaculares en riesgo de caer.

Conducir con precaución y evitar el contacto con el agua acumulada en la vía pública.

Para emergencias, se ponen a disposición los números 911, Locatel (555 658 1111) y SGIRPC (555 683 2222).