Metrorrey: líneas 2 y 3 y la estación Talleres de la línea 1 ya funcionan con normalidad

Monterrey, NL. Las líneas 2 y 3 y la estación Talleres de la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey ya están funcionando, al haber concluido anticipadamente los trabajos de actualización de software de control de trenes y señalización.

Metrorrey informó a través de un comunicado: "se han concluido los trabajos previstos de actualización de software de control de trenes y señalización de forma anticipada en las tres líneas", ya que estaba previsto que se reanudaría el servicio a partir del lunes 11 de agosto.

"La línea 2 del Metro inició servicio de manera habitual a las 4:45 horas y la línea 3 restableció operaciones a las 7:45 horas".

Actualmente las tres líneas del metro operan con normalidad en todas sus estaciones, indicó el comunicado.

¿Cuántas personas utilizan el metro?

Al mes de mayo de 2025, la longitud en el servicio de las tres líneas de Metrorrey asciende a 40 kilómetros, hubo 72 trenes en servicio y se transportó a 8.2 millones de personas, según datos de la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros del Inegi.